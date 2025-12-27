「ミスター長崎の船出」共に10年間を走り続けた守護神にクラブが想い込めたメッセージ「もどかしい時期も常に寄り添い続けてきてくれた存在」

「ミスター長崎の船出」共に10年間を走り続けた守護神にクラブが想い込めたメッセージ「もどかしい時期も常に寄り添い続けてきてくれた存在」