「ミスター長崎の船出」共に10年間を走り続けた守護神にクラブが想い込めたメッセージ「もどかしい時期も常に寄り添い続けてきてくれた存在」
「ミスター長崎の船出」
クラブの公式Xが、GK富澤雅也への感謝を綴る。
「約10年前、法政大学から新卒で加入し、長崎一筋でクラブのために戦い続けてくれたトミさん。２度の“J１昇格"を共に掴み、クラブの歩みを誰よりも理解しながらプレーをしてくれた選手の１人です。
GKチームの最古参として、仲間と競争し助け合い、情熱を絶やさず、サッカーに懸ける想いを練習から表現し続けて、長崎のゴールマウスに立ち続けてくれました。
クラブの歴史の中で、辛く、苦しい、もどかしい時期も長崎を愛する仲間として、常に寄り添い続けてきてくれた本当にかけがえない存在です」
12月27日、32歳守護神の松本山雅FCへの完全移籍が発表された。
「トミさんの新たなチャレンジとサッカー人生が本当に素晴らしいものになるように長崎の地から応援しています。そして、これから先も大切なファミリーです。V・ファーレンと共に10年間を走り続け、長崎の街を愛してくれて本当にありがとうございました」
富澤はクラブの公式サイトで「10年間お世話になったV・ファーレン長崎を離れることになりました」と報告し、以下のようにコメントした。
「この素晴らしい時間の中で、自身の夢に向かって突き進むことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。私の可能性を信じ、プロの世界へと導いてくださった竹村強化部長には、感謝してもしきれません。共に汗を流し、喜びや悔しさを分かち合ったチームメイト、監督・コーチ、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんと過ごした日々は、私にとってかけがえのない宝物です。また、日頃から私たちの活動を支え、最高の環境を整えてくださった、旭人社長、明社長、フロントスタッフの皆様にも深く感謝いたします。そして、クラブ運営にご尽力くださったボランティアの皆様、温かいご支援をいただいたパートナー企業の皆様にも、心より御礼申し上げます。
皆様の支えがあったからこそ、私はここまで成長できました。どんな時も温かい応援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんの声援が私の大きな力となり、苦しい時も前を向くことができました。皆さんと一緒に戦えたことは、私のサッカー人生の誇りです。来季からは新しい環境での挑戦となりますが、V・ファーレン長崎で培った経験を胸に、さらなる高みを目指して精一杯努力していきます。そして、このチームのこれからの活躍を心から願っています。これからも変わらぬご声援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました」
感謝の気持ちを胸に、松本で新たなキャリアを刻む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
