26日夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道で雪によるスリップがきっかけとみられる車56台が絡む事故があり1人が死亡、26人がケガをしました。関越道は現場付近で通行止めが続いています。

警察などによりますと26日午後7時半ごろ、群馬・みなかみ町の関越道の下り線で乗用車やトラックなど56台が絡む事故がありました。

この事故で東京・調布市の脇田美雪さん（77）が死亡したほか、26人がケガをして病院に搬送されました。26人のうち男性3人、女性2人のあわせて5人が重傷だということです。

警察によりますと水上インターチェンジの出口付近で大型トラックがスリップして停止したところに、後続車両が次々と突っ込み火災が発生したということです。トラックは雪でスリップしたとみられます。

午前3時半過ぎの事故現場では、消防隊員による消火活動が行われていて、複数のトラックや乗用車が燃え煙が立ち上っているのも確認できました。

警察によりますと、燃えた車内に人が残されている可能性もあるとみて、現場の捜索を続けるということです。

事故の影響で関越自動車道は月夜野インターチェンジから湯沢インターチェンジまでの間の上下線で通行止めとなっています。

ネクスコ東日本は通行止めの解除には相当な時間がかかるとして、関東と新潟方面との往来には上信越道や磐越道などへ迂回するよう呼びかけています。