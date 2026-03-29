沖縄県名護市の辺野古沖で、研修旅行中の同志社国際高校2年生18人が分乗した小型船2隻が相次いで転覆し、「不屈」の船長・金井創さん（71）と「平和丸」に乗っていた女子高校生の武石知華さん（17）が死亡した。「週刊文春」がその実態を詳報している。【画像】「17歳の女子生徒が亡くなった」「全員が海に投げ出され…」亡くなった「不屈」の船長である金井創さん（71）を見る2隻の船が転覆した「危なくて漁師は近寄りませんよ