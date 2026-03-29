2020年に大ヒットを記録し、⽇本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。その最新作、『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が公開中です。親友のゴミ人間・プペルを失い、信じることを諦めかけたルビッチが、 “もう一度信じる勇気”を取り戻し、奇跡を起こす本作。製作総指揮・原作・脚本を務めた西野亮廣さん