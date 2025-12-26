この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【JAL Pay】突然覚醒いったい何が？ SBI新生銀行の[どすこい]新NISAキャンペーン」と題した動画を公開。SBI新生銀行が開始する新NISA関連キャンペーンと、JAL Payのサービス仕様変更の延期について解説した。



動画でまず注目されたのが、SBI新生銀行が2026年1月5日から開始予定のキャンペーンである。これは、SBIハイパー預金に10万円以上を預け入れた上で、同期間中にSBI証券のNISA口座で合計50万円以上の買付を行うと、全員がもれなく2,026円を受け取れるというものだ。キャンペーン期間は2026年3月31日まで。ネコ山氏は、新NISAで年始に一括投資を計画している人にとって見逃せないキャンペーンだとし、「（対象者は）1月5日まで待った方がいい」とアドバイスした。



続いて、JAL Payの「マイルUPプログラム」開始に伴う仕様変更についても言及された。この変更により、これまで多くのポイ活ユーザーが利用してきた、JAL Payから他の電子マネーへチャージする際のJALマイル付与が、実質的になくなる「改悪」が予定されている。しかし、この変更の適用開始が当初の2025年12月から1年延期され、2026年12月22日からとなったことが今回確定した。ネコ山氏は、これによりクレジットカードからJAL Payを経由して各種電子マネーにチャージする、いわゆる「チャージ錬金」の延命が決まったと説明。マイル付与はなくなるものの、資金移動のハブとしての機能は維持されるため、クレジットカードのキャンペーンを達成する上での有用性は変わらないとの見方を示した。



年始にNISAでの一括投資を検討している投資家は、2026年1月5日から始まるSBI新生銀行のキャンペーン詳細を確認し、投資タイミングを調整するのがよさそうだ。また、JAL Payユーザーは、仕様変更まで1年の猶予ができたものの、今後の動向に引き続き注意が必要である。