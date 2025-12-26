「12月15日に都内にある斎場で、映画監督の原田眞人さん（享年76）の通夜が執り行われました。これまで一緒に映画を撮ってきた役所広司さん（69）や、堤真一さん（61）、さらに戸田恵梨香さん（37）と松坂桃李さん（37）夫妻なども参列したと報じられています。2人を引き合わせた恩人が原田監督でした」（スポーツ紙記者）

戸田が原田監督と初めて仕事をしたのは、ヒロインとして出演した映画『駆込み女と駆出し男』。 映画の公開を控えた’15年3月には、一部ネットメディアが、戸田が撮影現場などで“やりたい放題”していると報じ、これに原田監督が激怒し、《戸田恵梨香は素晴らしい女優である》と擁護。さらにこうつづっていた。

《これからも戸田恵梨香主演の企画を進めて行く。三本でも四本でも付き合ってもらう》

原田監督に気に入られた戸田は、役所広司主演の映画『日本のいちばん長い日』（’15年8月）にも特別出演し、原田組の作品に2連続で出演することになる。

「『日本のいちばん長い日』で戸田さんは松坂さんと共演しました。

戸田さんと松坂さんは何度か共演していたそうですが、この作品の少し前に撮影した戸田さんの主演映画『エイプリルフールズ』の現場で、『初めてちゃんと話した』といいます。『日本のいちばん長い日』のロケで再び顔を合わせ、2人は仲を深めたことでしょう。

そして’18年に知人を介して再会し、交際に発展したと報じられています。’20年12月に、松坂さんとの結婚が発表されると、原田監督は『いい役者と一緒になった』と喜んでいたといいます。’23年公開の映画でも、主演で話が進んでいましたが、戸田さんが子宝に恵まれたため、泣く泣く降板することになったのです」（芸能関係者）

’23年5月に第1子出産を発表した戸田。一時は表舞台から退いていたが、’26年1月期の日曜劇場で、民放ドラマ復帰を果たす。

「一度降板してしまったこともあり、原田監督の作品に再び出演したいと戸田さんは考えていたと聞いています。原田監督も、戸田さんをメインに据えた新作の構想を練っていたそうです。

しかし、原田監督が体調を崩してしまい、戸田さんに伝える前にこの話は立ち消えになってしまいました。戸田さんとしては、結婚、出産といった経験を経て、原田監督に“母となった私”を撮ってほしかったのではないでしょうか。訃報に涙しているといいます」（前出・芸能関係者）

戸田のために練っていた“病床の遺稿”。恩人監督の期待に応えるべく、戸田は役者道を邁進するーー。