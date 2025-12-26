¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡ÙHappy¤¯¤¸Âè5ÃÆ¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¡¡¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ÖHappy¤¯¤¸¡×¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢Happy¤¯¤¸¡ØTOM and JERRY FUNNY ART!¡ÙÂè5ÃÆ¤¬26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥È¥à¥¸¥§¥ê¤¯¤¸¾ÞÉÊ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎHappy¤¯¤¸¡ØTOM and JERRY FUNNY ART!¡Ù5¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¤¯¤¸¤Ï¡¢Á´8Åùµé¤È¥é¥¹¥È¾Þ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢ÆÃ¾Þ¤È¥é¥¹¥È¾Þ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿BIG¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£ÆÃ¾Þ¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ë¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥ê¡¼¤ÏÁ´¹âÌó50¥»¥ó¥Á¡¢¥é¥¹¥È¾Þ¤ÎÉÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥à¤ÏÁ´¹âÌó60¥»¥ó¥Á¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢B¾Þ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤äC¾Þ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Ï¡¢¤±¤¿¤¯¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¡Ö¤¿¤«¤À¤Ù¤¢¡×»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£ËÜ¤¯¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£D¡ÁG¾Þ¤Ç¤â¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥Á¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÉ¬¸«¡£
¢£¾ÞÉÊ°ìÍ÷
ÆÃ¾Þ¡§¥¸¥§¥ê¡¼Âç¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÎÁ´1¼ï¡Ï
¥é¥¹¥È¾Þ¡§¥È¥àÂç¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÎÁ´1¼ï¡Ï
A¾Þ¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÎÁ´20¼ï¡Ï
B¾Þ¡§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¡ÎÁ´2¼ï¡Ï
C¾Þ¡§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÎÁ´3¼ï¡Ï
D¾Þ¡§¥Ý¡¼¥Á¡ÎÁ´3¼ï¡Ï
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÎÁ´10¼ï¡Ï
F¾Þ¡§´Ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÎÁ´7¼ï¡Ï
G¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡ÎÁ´7¼ï¡Ï
¡ÊC¡ËTOM AND JERRY and all related characters and elements ¡ÊC¡Ë & TM Turner Entertainment Co. (s25)
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥È¥à¥¸¥§¥ê¤¯¤¸¾ÞÉÊ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎHappy¤¯¤¸¡ØTOM and JERRY FUNNY ART!¡Ù5¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾ÞÉÊ°ìÍ÷
ÆÃ¾Þ¡§¥¸¥§¥ê¡¼Âç¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÎÁ´1¼ï¡Ï
¥é¥¹¥È¾Þ¡§¥È¥àÂç¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÎÁ´1¼ï¡Ï
A¾Þ¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÎÁ´20¼ï¡Ï
B¾Þ¡§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¡ÎÁ´2¼ï¡Ï
C¾Þ¡§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÎÁ´3¼ï¡Ï
D¾Þ¡§¥Ý¡¼¥Á¡ÎÁ´3¼ï¡Ï
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÎÁ´10¼ï¡Ï
F¾Þ¡§´Ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÎÁ´7¼ï¡Ï
G¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡ÎÁ´7¼ï¡Ï
¡ÊC¡ËTOM AND JERRY and all related characters and elements ¡ÊC¡Ë & TM Turner Entertainment Co. (s25)