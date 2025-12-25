「本当にキタァー」J１昇格クラブに元日本代表FWが加入！「一緒に旋風巻き起こしましょう」「高木さんのサッカーにはまりそう」の声
来季は８年ぶりにJ１を戦うV・ファーレン長崎は12月25日、FW岩崎悠人がアビスパ福岡より完全移籍で加入することを発表した。
これまで京都、札幌、湘南、千葉、鳥栖、福岡を渡り歩いてきた27歳は、長崎のサイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。岩崎悠人です。このクラブの一員として戦えることをとても誇りに思います。チームの勝利、そして目標達成のために、自分の持てるすべてをピッチで表現します。
一日でも早く皆さまに認めてもらえるよう、覚悟を持って戦います。スタジアムで皆さまと共に闘える日を楽しみにしています」
クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「きたー！」「本当にキタァー」「ようこそ長崎へ！高木さんのサッカーにばっちりはまりそう」「楽しみ！！！推し増えそう笑」「一緒に旋風巻き起こしましょう」「鳥栖の頃から好きだった選手！」「期待しかしていません！」「笑顔が好きなんだよなぁ」といった声があがった。
かつて日本代表にも名を連ねたストライカーが、新天地でどんなパフォーマンスを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
