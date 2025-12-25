長崎が岩崎の加入を発表。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　来季は８年ぶりにJ１を戦うV・ファーレン長崎は12月25日、FW岩崎悠人がアビスパ福岡より完全移籍で加入することを発表した。

　これまで京都、札幌、湘南、千葉、鳥栖、福岡を渡り歩いてきた27歳は、長崎のサイトを通じて、以下のとおりコメントした。

「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。岩崎悠人です。このクラブの一員として戦えることをとても誇りに思います。チームの勝利、そして目標達成のために、自分の持てるすべてをピッチで表現します。

　一日でも早く皆さまに認めてもらえるよう、覚悟を持って戦います。スタジアムで皆さまと共に闘える日を楽しみにしています」
 
　クラブの公式Xでも加入が伝えられると、「きたー！」「本当にキタァー」「ようこそ長崎へ！高木さんのサッカーにばっちりはまりそう」「楽しみ！！！推し増えそう笑」「一緒に旋風巻き起こしましょう」「鳥栖の頃から好きだった選手！」「期待しかしていません！」「笑顔が好きなんだよなぁ」といった声があがった。

　かつて日本代表にも名を連ねたストライカーが、新天地でどんなパフォーマンスを見せるか注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

