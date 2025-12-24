【パペットスンスン】可愛いキッチン雑貨が登場！ スンスンと一緒に行楽を楽しもう
大人気キャラクター「パペットスンスン」のキッチン雑貨や衛生雑貨が、2025年12月より全国の量販店、ドラッグストア等にて順次発売される。
＞＞＞パペットスンスンのキッチン雑貨やマスクをチェック！（写真25点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
今回、行楽やパーティにピッタリの使い切り食器や、食品も小物も入れられる小分けのジッパーバック、携帯に便利な個包装マスク（スンスンの刻印付き）やウェットティッシュをラインナップ。
スンスンに加え、ノンノンやゾンゾンも登場する全9アイテムが展開される。
スンスン達と一緒にお出かけや行楽を楽しもう♪
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
