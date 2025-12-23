内田理央「大好き」持ち歩いているヘルシーおやつ「小腹が空いた時にペロって食べれる」

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を紹介する中で、大好きだというヘルシーなおやつを紹介してくれました。

内田さんが「小腹が減った時用の」とコメントして披露した商品がこちら。

◼︎青パパイヤ酵素入りバー

三旺インターナショナル / 青パパイヤ酵素入りバー カカオ 税込356円（公式サイトより）

青パパイヤ酵素入りのバー。

公式サイトによると、酵素の宝庫とも呼ばれる青パパイヤは、タンパク質・脂質・糖質の三大栄養素全てを分解できる酵素を持つ希少な果実なんだとか。

こちらの商品は、ヴィーガン・デイリーフリー・白砂糖フリー。ダイエット中にちょっと小腹が空いたときも、罪悪感なく楽しめるヘルシーなスイーツです。

カカオの他にも、抹茶、ココキャラメル、カカオベリーがあるので、好きなフレーバーが見つかりそうですね。

◼︎小腹が空いた時にパクッと

内田さんは「大好きなんですよ！本当に」「グルテンフリーで、白砂糖もフリーで、中に酵素とかポリフェノールとかめっちゃ入ってて。体にも優しいし美味しいの！」とコメント。

そして「小腹が空いた時にペロって食べれるし」と話しつつ、内田さんは、カカオ味が一番好きだと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、愛用のコスメなどさまざまなバッグの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。