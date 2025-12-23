ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÆüËÜ¤ÈÀ¾²¤¤Î¡È°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡É ¤Ê¤¼¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÏÆÈºÛ¹ñ²È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µÍÜYouTuber¤Î¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·TV¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÆüËÜ¤ÈÀ¾²¤¤À¤±¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Û¤Ê¤¼¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÏÆÈºÛ¹ñ²È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤ÈÀ¾²¤¤Î¹ñ¡¹¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¡¦»ñËÜ¼çµÁÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤Î¹ñ¡¹¤¬ÆÈºÛÂÎÀ©¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢ÃÏÍýÅª¡¦Îò»ËÅª»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦Ì±Â²³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇßÜªÃéÉ×»á¤¬1957Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÀ¸ÂÖ»Ë´Ñ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÂèÆóÃÏ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤äÀ¾²¤½ô¹ñ¤¬Â°¤¹¤ë¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ë¶áÂå²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂèÆóÃÏ°è¡×¤Ï¡¢¸ÅÂåÊ¸ÌÀÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ï¤Ë³°Éô¤«¤é¤Î¶¯Âç¤ÊÉðÎÏ¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍ·ËÒÌ±Â²¤Ë¤è¤ëÇË²õ¤ÈÀ¬Éþ¡×¤Ë»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤âÅÙ¡¹¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÃæ±û½¸¸¢¡¦ÆÈºÛÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤ÏÃÏÍýÅª¤ËÂçÎ¦¤ÎÊÕ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í·ËÒÌ±Â²¤Î¿¯Î¬¤òÌÈ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¡ÖÉõ·ú¼Ò²ñ¡×¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÉõ·úÀ©¤³¤½¤¬¡¢»ÔÌ±³¬µé¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¸å¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÀ¾²¤¤ÎÌÏÊï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Îò»ËÅª¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÊ¿¹Ô¸½¾Ý¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¢§²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ RELIVE
https://relive-salon.fants.jp/
³Ø¤Ù¤ëÃç´Ö¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ïµ¤·Ú¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦Ì±Â²³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇßÜªÃéÉ×»á¤¬1957Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÀ¸ÂÖ»Ë´Ñ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÂèÆóÃÏ°è¡×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤äÀ¾²¤½ô¹ñ¤¬Â°¤¹¤ë¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ë¶áÂå²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂèÆóÃÏ°è¡×¤Ï¡¢¸ÅÂåÊ¸ÌÀÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ï¤Ë³°Éô¤«¤é¤Î¶¯Âç¤ÊÉðÎÏ¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍ·ËÒÌ±Â²¤Ë¤è¤ëÇË²õ¤ÈÀ¬Éþ¡×¤Ë»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤âÅÙ¡¹¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÃæ±û½¸¸¢¡¦ÆÈºÛÂÎÀ©¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂè°ìÃÏ°è¡×¤ÏÃÏÍýÅª¤ËÂçÎ¦¤ÎÊÕ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í·ËÒÌ±Â²¤Î¿¯Î¬¤òÌÈ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¡ÖÉõ·ú¼Ò²ñ¡×¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÉõ·úÀ©¤³¤½¤¬¡¢»ÔÌ±³¬µé¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¸å¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÀ¾²¤¤ÎÌÏÊï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Îò»ËÅª¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÊ¿¹Ô¸½¾Ý¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¢§²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ RELIVE
https://relive-salon.fants.jp/
³Ø¤Ù¤ëÃç´Ö¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ïµ¤·Ú¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´ØÏ¢µ»ö
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ãæ¹ñ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè ¤Ê¤¼¡ÖÌµ³²¤ÊÃË¡×½¬¶áÊ¿¤ÏÀäÂÐÅª»ÙÇÛ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö²ÁÃÍ¤Ï23ËüÇÜ¤Î250Ãû±ß¡×¤Ê¤¼¥í¥·¥¢¤ÏÊõ¤ÎÅç¥¢¥é¥¹¥«¤ò¤ï¤º¤«720Ëü¥É¥ë¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤Î¤«¡©
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ÖÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤Ï¡©5Ç¯¸å¤ËË¬¤ì¤ëµ»½Ñ³×Ì¿¤ÎÀµÂÎ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Âç¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶µÍÜ¤ò¤¹¤¢¤·¼ÒÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¡ª ▶X(µìTwitter)¡§https://x.com/suasi_shacho ▶Instagram¡§https://www.instagram.com/suasi.shacho/ ▶¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§suasi@jasper2nd.com
youtube.com/@suasi_shacho YouTube