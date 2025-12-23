ブロガーのにくきゅうぷにおさんの漫画がインスタグラムで2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

今日は「保育園でおままごとをした」という息子。友達に「からいチキン」を作ったと言うので、「どうやってからくしたの？」と母が聞くと…という内容で、読者からは「答えに不意をつかれて笑った」「赤い＝からいという発想？（笑）」などの声が上がっています。

「赤い＝からい？」思わず笑ってしまう予想外の答え

にくきゅうぷにおさんは、インスタグラムやブログ「にくきゅうぷにっき」、ウェブサイト『ままのて』などで作品を発表しています。にくきゅうぷにおさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

にくきゅうぷにおさん「会話のやりとりが面白いと思い、ブログにラフであげていました。ラフであげたものは順番に清書して、SNSにあげています」

Q.息子さんから「からいチキン」の話を聞いて、どのように感じましたか。

にくきゅうぷにおさん「子どもの遊びの世界観や細かい設定などがかわいいなと感じました。『どのくらいからいのかな〜』と、つい想像しちゃいました」

Q.息子さんは、からい食べ物は好きなのですか。

にくきゅうぷにおさん「割と好きです（笑）。某ファストフードに期間限定で販売されていた『からいチキン』も実際に食べたことがあるので、恐らくその影響かと思います」

Q.息子さんから「チキンをからくする方法」を聞いたとき、どのように感じましたか。

にくきゅうぷにおさん「『唐辛子』という回答を予想していたので、意外すぎて笑いました」

Q.今回のエピソード以外にも、「なぜそうなるの？」と感じた息子さんとの会話はありますか。

にくきゅうぷにおさん「けっこうあります。頭の中をのぞいてみたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

にくきゅうぷにおさん「『赤い＝からいという発想？』『しょっぱいことを“からい”って言っているのかな』『会話が楽しいですね』『斬新な調理法』などのコメントをいただきました。いつも楽しいコメントをありがとうございます」