AV女優引退発表直後の予期せぬ妊娠。しかし、それは幸せな家庭生活の始まりではなかった。告げられたパートナーの言葉は「結婚はできない」。そして彼は、彼女の前から姿を消した。

無事、出産を終え、現在は愛息の「自閉症」という新たな個性とも向き合うかさいあみさん。彼女が辿り着いた「親としての覚悟」とは。語られてこなかった胸中に迫る。

「もう子供はできない体なのかな」と半ば諦めていたタイミングでの妊娠発覚

――前回、引退発表の直後に妊娠が発覚したというお話がありました。当時はどのような状況、心境だったのでしょうか？

かさいあみ（以下、かさい） 年齢も30歳を超えていましたし、以前に少し婦人科系のトラブルもあったので、「もう子供はできない体なのかな」と半ば諦めていました。しかも、ピルも飲んでいたので、生理が遅れた時も、「まさか」と思って。

ちょうどその当時、仲のいいAV女優の佐倉絆ちゃんと澁谷果歩ちゃんと一緒にコラムの執筆作業をしていた日があったんですけど、雑談で「生理がこないんだよね」って話したんです。そうしたら、「じゃあ今から検査薬買いに行こうよ！ 企画のネタになるじゃん！」って盛り上がっちゃって（笑）。

――すごいノリですね……（笑）。

かさい そうそう。「できてたらどうする？」「できるわけないじゃん！」なんて笑いながら、3人でトイレに行って、せーのでごちゃ混ぜにした検査薬を見せ合ったんです。そうしたら、1つだけ陽性の線が出ていて。



かさいあみさん

その瞬間、全員が「シーン……」って静まり返りました。「え、マジ？」って。でも、2人のどちらかが「平成最後に駆け込んだね！ おめでとう！」って言ってくれて、そこで「そっか、私はお母さんになるんだ」って実感が湧いてきました。

――パートナーの方にはすぐに伝えられたんですか？

かさい はい。当時の彼とは結婚を前提にというわけではなかったですが、ちゃんと報告しようと思って。でも、反応は予想外のものでした。

堅いといいますか、世間体を気にする仕事をしているからなのか「AV女優とは結婚できない」「周りの目がある」と言われてしまって……。そこから連絡が途絶えて、音信不通になりました。

――えっ、逃げられたということですか？

「もう死ぬしかないのかな」なんて思い詰めたこともありました

かさい 完全に逃げられましたね（笑）。LINEを送っても既読にならない。電話も出ない。つわりで体調も最悪な中、不安で押しつぶされそうでした。

「どうしよう、子供はどんどん大きくなるのに」って毎日泣いていました。一時期は本当にメンタルが落ちてしまって、誰とも連絡を取らずに家に引きこもって、「もう死ぬしかないのかな」なんて思い詰めたこともありました。

そんな時、心配した仲間の女優や監督たちが家に押しかけてきてくれたんです。「次ピンポンして出なかったら警察呼ぶぞ！」って連れ出してくれて。あの支えがなかったら、どうなっていたかわかりません。

――不義理をされた男性との間の子になるわけですが、「産む」という気持ちは揺るがなかった？

かさい 揺るぎませんでしたね。「できちゃったからには産みたい」という本能みたいなものがあったんだと思います。

だから、腹を括りました。彼には「結婚はしなくていい。ただ、子供の認知だけはしてほしい」と伝えることにしたんです。周りの人に協力してもらって、なんとか連絡はとれるようにして。

――認知だけは譲れなかった最大の理由は何だったんでしょうか。

かさい 子供のためです。将来、子供が大きくなって戸籍を見た時や、「お父さんは誰？」と聞いてきた時に、父親の存在が全くないことにはしたくなかった。たとえ一緒に暮らせなくても、父親がいるという事実だけは残してあげたかったんです。

そこからは弁護士を立てての戦いでした。彼は最初「俺の子じゃない」なんて言い逃れようとしたので、DNA鑑定もしました。

――そこまでされたんですね。

かさい やりましたよ。AV女優だから父親が分からないなんて言わせないために（笑）。結果はもちろん黒で、彼の子であることが確定しました。

そこまで証拠を突きつけて、ようやく認知を勝ち取りました。養育費なんて携帯代にもならないし特に期待もしてませんが、それでも「父親」という欄を埋めることはできた。それで十分だと思っています。結婚することだけが、両親がいることだけが幸せじゃないのは、私も知っていますから。

息子の自閉スペクトラム症（ASD）が判明

――そうしたなか、妊娠中に地元の福岡へ戻られたんですね。

かさい 福岡の友達に子供できたことを伝えたら、「お帰り〜！」っていうテンションで。私は、子供ができてからも東京で仕事をする予定があったので、その心配もしていたんですが、友達は「うち3人子供いるけど、もう1人が増えても大丈夫だよ。預けて東京行ってきて〜」とも言ってくれて。

それで、妊娠8ヶ月くらいの時ですね。東京の家を引き払って、実家のある福岡へ帰りました。

――ご家族はどのような反応でしたか？

かさい 私が小学生の頃に離婚していて、父とは中学時代からずっと音信不通だったんです。でも、私が妊娠して帰ってきたことがきっかけで、20年ぶりくらいに再会したのが印象的ですね。

昔は遊び人で怖いイメージがあった父が、孫を見た瞬間に涙もろいおじいちゃんになっちゃって（笑）。「あ、お父さんも丸くなったんだな」って。孫という存在が鎹（かすがい）になって、バラバラだった家族がまた一つになれた気がします。

離婚している両親が、私の子供の運動会を一緒に応援したりして。不思議なものですよね。

――今、お子さんはおいくつですか？

かさい もうすぐ小学生になります。男の子なんですけど、実は去年、自閉スペクトラム症（ASD）の診断を受けました。

「遺伝してしまったのかな、私がもっとちゃんとしていれば…」

――診断のきっかけは何だったんですか？

かさい 保育園の運動会でした。みんなが「ジャンボリミッキー」を踊っている中で、うちの子だけ全く違う動きをしていたんです。他にもみんなが「気をつけ」をしているとき、急に地面に這いつくばったり、一箇所にとどまって前のお友達の靴のかかとをずっとむしってたり。

先生に相談したら「一度検査を受けてみては」と言われて。知能検査を受けたら、その場で「自閉傾向があります」と診断されました。

――その時、どう感じましたか？

かさい 正直、ショックでした。それ以上に、「私のせいなんじゃないか」って自分を責めました。私自身もADHD（注意欠如・多動症）の傾向があるので、「遺伝してしまったのかな、私がもっとちゃんとしていれば……」って。

これからのことを考えると不安でいっぱいにもなりました。普通の小学校のクラスに入れるのか、勉強についていけるのか、将来一人で生きていけるのか。まだひらがなも書けないし、数字もわからない。この子の人生の選択肢を、親である私がどう広げてあげられるんだろうって、毎日のように悩んでいるところです。

――その不安とは、どう向き合っていますか？

かさい 公にしていないX（旧Twitter）のアカウントで悩みを吐き出したり。裏垢と呼ばれる自身の育児アカウントで泣きながらスペース（配信）したりしていました。たくさんの先輩ママのファンや、同じ境遇の人たちから連絡をもらって救われています。持つべきものはファンです。

それに、私の周りには個性的な大人がいっぱいいるんですよ。ミュージシャンの知り合いが「うちのバンドメンバーも自閉症だけど、すごい才能あるよ」って言ってくれたり。「野球選手になりたかったら俺に言って」「絵を描くなら俺が教えるよ」「漫画は私が」って言ってくれる仲間たちがいる。

それもあって最近は、「無理に普通に当てはめようとしなくていいのかな」って思えるようになりました。彼が虫が好きならとことん虫を捕まえに行けばいいし、魚が好きなら一緒に釣りをすればいい。

――愛情の深さが感じられます。

かさい どうですかね（笑）。でも、子供を産んでから「慈愛」みたいな感情が芽生えたのは確かです。

今の目標は、彼が毎日笑って過ごせること。そして、何か一つでも「これが好きだ！」と思えることを見つけてあげること。それができれば、父親がいなくても、少し人とは違っても、きっと幸せになれると信じています。

――続いては、そんな子育てと並行して取り組んでいる、引退後の新たな挑戦について伺います。AV新法の問題や、AI技術による権利侵害など、現代の社会問題に切り込む活動もされていますよね。

かさい はい。絶対に知ってほしい話があります。怒りを込めて語ります。

