俳優の木村多江が、1日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』2時間SPに出演。出産後にメンタル不調となった経験を語った。【番組カット】木村多江の話に共感…！産後を語る女性陣番組では「産後うつ」をテーマに取り上げ、木村のほか、土屋アンナ、大山加奈(元女子バレー日本代表)、丸山桂里奈、高橋ユウが出演した。精神科医で産業医の木村好珠氏が産後うつについて説明。「産後数週間から数ヶ月の間に