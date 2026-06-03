京都地裁別居中の元妻が夫のものと偽って第三者の精子を不妊治療に使い、妊娠・出産したのは、病院による夫への確認が不十分だったとして、京都市の男性が、病院を運営する医療法人に1100万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴したことが分かった。第1回口頭弁論が3日開かれ、病院側は「男性が同意していないと疑う事情は全くなく、予見可能性はなかった」と請求棄却を求めた。訴状や原告の男性によると、男性と元妻は第2子を