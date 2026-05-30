今回は、出産直後、夫に暴言を吐かれた理由についてのエピソードを紹介します。いろいろありえない夫…「夫は超のつくモラハラ男です。ただ夫は家業を継いでおり稼いでいるし、私は頼れる身内もいないことから、我慢していました。そして結婚から数年後、妊娠しましたが、お腹の子が男の子だと分かると、『なんだ男かよ』と露骨にがっかりされました。どうやら私を息子にとられると思い嫉妬したようですが、ありえないですよね。そ