ÆüËÜºÇÂç¤Î¼¾¸¶¤Ç¡¢¸ÇÍ¤ÎÆ°¿¢Êª¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¤¬¤¤¤Þ¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î·úÀß¤ò½ä¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«È¯¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¡¢À¹ÅÚµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·Á³µÇ°Êª¤ÎÀ¸Â©Ä´ºº¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿ÎëÌÚÄ¾Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë¥Ç¥â¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï12·î10Æü¡¢13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏÇñ¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤¬²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£¤ÎÅìÀ¾¤ò¶´¤à·Á¤Ç¸¶È¯È¿ÂÐ¥Ç¥â¤È¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼È¿ÂÐ¥Ç¥â¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Âç¿Ã¤¬ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÀ¯ºö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¾®Àô´Ä¶Áê¤ÈÎëÌÚÃÎ»ö¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¡×
¡Ö¡ÊÎëÌÚ¡ËÃÎ»ö¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¹ñ¤è¤ê¤âÀè¤Ë°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¡×¡½¡½¡£
2023Ç¯2·î12Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG7¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°inÁØ±À¶®¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¾®Àô»á¤ÏÎëÌÚÃÎ»ö¤È¤È¤â¤ËÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï2020Ç¯3·î¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¼Â¼Á¥¼¥í¤ò¤á¤¶¤¹¡×¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£2021Ç¯3·î¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¿ä¿Ê·×²è¡ÊÂè3¼¡¡Ë¡×¤òºöÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¿ä¿Ê¤È¿¹ÎÓ¤Ë¤è¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎµÛ¼ý¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´Ä¶¤È·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëËÌ¤ÎÂçÃÏ¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥óËÌ³¤Æ»¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼³«È¯¤ËË¡Î§°ãÈ¿¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð
¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÉ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î14¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤È¤Ê¤ë¿¶¶½¶É¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Áí¹ç¿¶¶½¶É¤¬´É³í¤¹¤ë¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Ï¢·ÈÃÏ°è¤È¡¢¶üÏ©Áí¹ç¿¶¶½¶É¤Èº¬¼¼¿¶¶½¶É¤¬´É³í¤¹¤ë¶üÏ©¡¦º¬¼¼Ï¢·ÈÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤ÉÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆ³ÆþÂ¥¿Ê¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼¡¡¹¤È¿ÊÅ¸¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶üÏ©¡¦º¬¼¼Ï¢·ÈÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¤Î¼þÊÕ¤Ç¿Ê¤à¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î°Ê¹ß¡¢³«È¯¤¹¤ë¿¹ÎÓ¤ÎÌÌÀÑ¤ò²á¾¯¿½¹ð¤¹¤ë¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¤äÀ¹ÅÚµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òµ¬À©¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Ç¤ÏÁá¤¯¤«¤é²ÝÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò»Ü¹Ô¡£º£Ç¯5·î30Æü¤ÎÄêÎã»ÔÄ¹¡¦»ÔÀ¯µ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Äá´Ö½¨Åµ»ÔÄ¹¤¬¡Ö¥Î¡¼¥â¥¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼Àë¸À¡×¤ò·Ç¤²¡¢9·î¤Ë¤Ï¶üÏ©»ÔµÄ²ñ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Î·úÀß¤òµö²ÄÀ©¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾òÎã°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤òµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ëÆ°¤¤Ï³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤Ç¤Ï300¤òÄ¶¤¨¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤Ç¤âÀÄ¿¹¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿9¤Ä¤Î¸©¤Ç¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢´Ä¶¤È·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥óËÌ³¤Æ»¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆ»¤È¤·¤Æ°ìÎ§¤Ë¾òÎãÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ä¾¤Á¤Ëº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤¬È¿È¯¤·¡¢9·î¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥ê¥³¡¼¥ë¥Ç¥â¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢12·î1Æü¤Ë´Ä¶¾Ê¤òË¬Ìä¤·Ë¡À°È÷¤òÍ×ÀÁ¡£ÍâÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¶üÏ©»Ô¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¡Ê¹¨¹â¡Ë´Ä¶Âç¿Ã¤«¤é¡ØÃÏ°è¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¤³«È¯¤ÏÃÇ¸ÇÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤¤¤´È¯¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ãæ»ß´«¹ð¤ä¤½¤ì¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÃæ»ßÌ¿Îá¤òÈ¯½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ»ö¤Î¹Í¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¼¡ØÃæ»ß´«¹ð¡Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÞ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤®¤µ¤é¤Ê¤ëÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢12·î4Æü¤ËÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÇñ¸¶È¯¤Î3¹æµ¡¤ò»ë»¡¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«1½µ´Ö¸å¤Î10Æü¤Ë¤ÏÇñ¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸µÆ»µÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÌäÂê¤Ê¤Î¤Ëº£¤Þ¤ÇÇñ¸¶È¯¤Ë»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°Û¾ï¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÈÆ»µÄ²ñ¤Î°µÎÏ¤Ç¸¶È¯¤òÆ°¤«¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹²¤Æ¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ø»ë»¡¤Î·ë²Ì¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤òÈò¤±¤ë°Ù¤ÎÉ¬»à¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¡ª¡¡ºÇ¶á¤Þ¤ÇÈ¿ÂÐÇÉ¤À¤Ã¤¿ÃÎ»ö¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤ÎÃÎ»ö¤âÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉÔ½½Ê¬¤ÊÄ´ºº¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³´Ä¶¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶üÏ©¼¾¸¶¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿ÌÔ¶ÙÎà°å³Ø¸¦µæ½ê¡Ê¶üÏ©»Ô¡ËÂåÉ½¤Ç½Ã°å»Õ¤ÎóîÆ£·ÄÊå¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö½½Ê¬¤ÊÄ´ºº¤ò¤»¤º¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¡¢¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£Åö½é¡¢»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¾¼ÏÂÃÏ¶è¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ø·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ë¥ª¥¸¥í¥ï¥·¤ÎÁã¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï»ö¶ÈÃÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç10Ç¯°Ê¾å±ÄÁã¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áã¤ÎÃæ¤Î¥Ò¥Ê¤ËÂ´Ä¤È±ÒÀ±Á÷¿®µ¡¤òÁõÃå¤·¤¿ÄÉÀ×Ä´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤³«È¯¤Ë¤è¤êÇË²õ¤µ¤ì¤¿¼«Á³¤ÏÆóÅÙ¤È¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÁã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¾¼ÏÂÃÏ¶è¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¹©»ö¤Ï°ìÉô¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÅÍÃÏ¶è¤Ç¤Î·úÀß¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢ÌÔ¶ÙÎà°å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¤¢¤ë´Ä¶¾Ê¶üÏ©¼¾¸¶ÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î200mÆîÂ¦¤À¡£óîÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢´õ¾¯À¸Êª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Æ°²è¤Ï1600Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÄ´ºº¤Ç¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊò¤ìµ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ãæ»ßÌ¿Îá¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£ºÆ¥¨¥Í¿ä¿Ê¡¦¸¶È¯Èó¿ä¿Ê¤Ç¡ÖÅÅµ¤Âå¤ÏÆüËÜ°ì¹â¤¤¡×
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÍ£°ì¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤È¤Ê¤ëÇñ¸¶È¯¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¸å¤È¤Ê¤ë2012Ç¯5·î¤Ë3¹æµ¡¤¬Äê´ü¸¡ºº¤Î¤¿¤á²ÔÆ¯¤ò»ß¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢1¡Á3¹æµ¡¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ13Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÔÆ¯¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶È¯Ää»ß°Ê¹ß¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï3²ó¤ÎÂçÉýÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë2022Ç¯2·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶°Ê¹ß¤Ï¡¢¸¶Ìý¤ä³¤³°Ãº¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¹¹¤Ê¤ë¹âÆ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î²ÈÄí¸þ¤±ÎÁ¶â¤Ï9351±ß¤Ç¡¢ºÇ°Â¤Î¶å½£ÅÅÎÏ¡Ê7454±ß¡Ë¤è¤ê1900±ß¶á¤¯¹â¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¤ÏºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡ÊÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤ò¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤ëºÝ¤ÎÈñÍÑ¤ò¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åßµ¨¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅôÌý¤âÂ¿¤¯¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¡¢ÅôÌýÂå¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çñ¸¶È¯Ää»ßÃæ¤Î2018Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊÁ´¸ÍÄäÅÅ¡Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ»Æâ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Î²áÈ¾¤òÆÑÅì¸ü¿¿(¤È¤Þ¤È¤¦¤¢¤Ä¤Þ)²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼À¯ºö¡×¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥±
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï´Ä¶Âç¿Ã»þÂå¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2013Ç¯ÅÙÈæ¤Ç46¡óºï¸º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø46¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®Àô»á¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¿ô»ú¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎËÜ¼Á¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¶ûÅÄ Àô¡Ê¤¯¤·¤À¡¦¤»¤ó¡Ë
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1981Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£»¥ËÚ¸÷À±¹âÅù³Ø¹»¡¢¾®Ã®¾¦²ÊÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê·Ð±Ä´ÉÍý½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¥³¡¼¥¹½¤Î»¡£Âç¼êIT²ñ¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»´äÆâÄ®¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃãÄÒ¤±¡ÖÅÁÅý¤Îµù»Õ¤á¤·¡¦´äÆâòÙÏÂ¼¡Ïº¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¸½ºß¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤¤¤ï¤Ê¤¤Á°ÉÍ»Ô¾ìCEO¤òÌ³¤á¤ë¡£BS¥Õ¥¸¥µ¥ó¥Ç¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Öº£¤³¤½Å´Ï©¤ò³è¤«¤»¡ªÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡×ÈÖÁÈ´Æ½¤¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¶ûÅÄ Àô¡Ë