¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç05¡Û¡ØÆÊÌÚ¾®1½÷»ù»¦³²»ö·ï¡ÙÁá´ü²ò·è¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¶§°»ö·ï¤Î»×¤ï¤Ì¡ÈÅ¿Ëö¡É
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç05Ç¯12·î23Æü¹æ¤Î¡ØàÇò¤¤¥ï¥´¥ó¤ÎÃËá¤ÏÆÊÌÚ¸©ÆîÉô¤Ë¤¤¤ë¡ª¡¡¡Ö¥í¥ê¥³¥ó»¦¿ÍÈÈ¡×¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È12·î30Æü¹æ¤ÎÂ³Êó¤è¤ê¡ÖÆÊÌÚ¾®£±½÷»ù»¦³²»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ç05Ç¯12·î£±Æü¸á¸å£²»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Æ±µéÀ¸£³¿Í¤È¤È¤â¤Ë²¼¹»¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©º£»Ô»Ô¡Ê¸½¡¦Æü¸÷»Ô¡Ë¤Î¾®³ØÀ¸¡¦A¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ£·¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤é¿ôÉ´£íÎ¥¤ì¤¿»°ºµÏ©¤ÇÆ±µéÀ¸¤é¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ë¤³¤ÄÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Íâ£²Æü¤Î¸á¸å¤ËÌó60kmÎ¥¤ì¤¿°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÅö½é¡¢·Ù»¡¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ¿³¿ÍÊª¤ä¼Ö¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÈÈ¿ÍÂáÊá¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡ÈÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¡É
È¯¸«¤µ¤ì¤¿A¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ÏÁ´Íç¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶»¤Ë¤Ï±ÔÍø¤Ê¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë10¥õ½ê¤â¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¼êÂ¤ËÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ËÈÈ¿Í¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯°äÎ±ÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸©·Ù¤Ïº£»Ô¤«¤é¾ïÎ¦ÂçµÜ¤Ë»ê¤ëÆ»Ï©±è¤¤¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÉÔ¿³¼ÖÎ¾¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁü¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÔºÇ½é¤ËÉÔ¿³¼Ô¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢È±¤¬¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¶ä±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï¢¤ìµî¤ê¸½¾ì¤Ë¶á¤¤Æü¸÷±§ÅÔµÜÆ»Ï©¤ÎÂçÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ë¡¢A¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë½÷»ù¤È¡¢ÃË¤Î¾è¤Ã¤¿Çò¤¤¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·Ê¹ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂáÊá¤â´Ö¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Çò¤¤¼Ö¤ÏÈÈ¹Ô¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¡×¡ÊÌ±Êüµ¼Ô¡Ë¡£ Áá´ü²ò·è¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡Õ
¡Ö¹õ¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¡×¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿½÷À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢11·î¤ËA¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ÎÍ§Ã£¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¹õ¤¤¼Ö¤ÇÍè¤ëÌÜ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤À£±Âæ¤Î¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡ÖÌÜ·â¾ðÊó¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬°ìÂæ¤Î¼Ö¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤ÎÆÃÄ§¤«¤é»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÆÈ¿ÈÃË¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢º£»Ô»Ô¶áÊÕ¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤³¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢A¤Á¤ã¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇò¤¤¼Ö¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿12·î£²Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤â¡¢°Û¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ìÉÕ¶á¤òÁö¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÃË¤ËÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃË¤ÏÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¡£»Å»ö¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï»Å»öÊÁ¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ò¼Ö¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»Ï©»ö¾ð¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë¡Õ
A¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿Îä¹ó¤Ê»¦¿Íµ´¤ÎÂáÊá¤Ï¤â¤Ï¤ä»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÈÈ¿Í¤Ï¡Ö»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥
ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤É¤ì¤â·è¤á¼ê¤Ë¤Ï·ç¤±¤¿¡£ËÜ»ï¤Îµ»ö¤Î¡ÈÇò¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¡É¤â»ö·ï¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÁÜºº¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½¾ì¤Î°äÎ±ÉÊ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂÎ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¿DNA¤¬¡¢¼Â¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÁÜºº´±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸å¤«¤éÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ç14Ç¯£¶·î¡¢·Ù»¡¤ÏÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥Ô¡¼ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡¦X¡ÊÅö»þ32¡Ë¤ò»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº¤Î¤Ê¤«¤ÇA¤Á¤ã¤ó¤Î»¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
X¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇA¤Á¤ã¤ó¤Î»¦³²¤ò¼«Çò¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç16Ç¯£²·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡Ö»¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¼«Çò¤Î¿®ØáÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏX¤Ï¡Ç06Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÁÜººÀþ¾å¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¡ÖÇò¤¤¥»¥À¥ó¡×¤òX¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢A¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¾®³Ø¹»¤Ë¤«¤Ä¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²ø¤·¤¤¿ÍÊª¡×¤Î£±¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç13Ç¯¤ËX¤ÎµÁÉã¤¬·Ù»¡¤Ë¡Ö¡ÊX¤Ï¡Ë¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤éX¤¬ºÆ¤ÓÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÏX¤ÎÆâÄåÁÜºº¤ò³«»Ï¡£Æ±»þ´ü¤Ë¸ÅÊª¾¦¤ò±Ä¤àÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤òÊÌ·ïÂáÊá¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Çò¤Þ¤Ç¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï123Æü´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢ÉÔÅö¤ËÄ¹¤¯¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡×¤¿¤á¤Ë¼«Çò¤ËÇ¤°ÕÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤¬Äó½Ð¤·¤¿¾Úµò¤Ï¤É¤ì¤â·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢X¤Î¼«Çò¤ÈA¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤Ë¤âÌ·½â¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¼«Çò¤¬¿®ÍÑ¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢µá·º¤É¤ª¤êX¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¹âºÛ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç¤âÈ½·è¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ç22Ç¯£³·î¤Ë·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·º¤Î³ÎÄê¸å¤âX¤ÎÑÍºá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£»Ù±ç¼Ô¤ä²ÈÂ²¤é¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·¡¢X¤¬ÑÍºá¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢A¤Á¤ã¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£