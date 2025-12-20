今のマンUはかつてのリバプール？ 超絶レジェンドの「優勝まであと10年」発言にアモリム監督が反論「それほどかからないだろう。ただ…」
マンチェスター・ユナイテッドは、20度のリーグ制覇を誇るイングランド屈指の名門だ。だが、2012-13シーズンを最後に、10年以上も優勝から遠ざかっている。
ルベン・アモリム監督が途中就任した昨季は衝撃の15位、大型補強を敢行した今季はここまで６位。中々に難しい期間が続くなか、1986年から2013年までユナイテッドを率いたアレックス・ファーガソン氏は、『Press Box PR』でのインタビューで次のような考えを示した。
「私がユナイテッドで過ごした時代を振り返ると、リバプールが絶頂期だった頃を思い出す。リバプールは、ヨーロピアンカップを短期間のうちに４回も制覇するなど、素晴らしいクラブだったが、その後（1990年以降）、リーグ優勝まで30年もの歳月を要した。
我々は今、同じ状況にある。そのサイクルを考えると、（優勝までかかる年月はあと）10年かもしれないし、11年かもしれない。慎重に考え抜かなければならず、これまで以上に上手く補強をしなければならない」
サッカー界を代表する名将の発言を、現ユナイテッド指揮官はどう受け取ったのか。12月21日のアストン・ビラ戦を前にした会見で、アモリム監督は「彼は私よりもフットボールを深く理解している。特にイングランドのフットボールについてはね」と伝えた上で、こう語った。
「リーグ優勝までそれほど時間はかからないと思う。その時にどの監督がここにいるかは分からないが、今後数年間でタイトルを争えると心から信じている。それほど長い時間はかからないだろう。ただ、何があるかは分からない」
ユナイテッドは１年でも早く覇権奪回を果たせるか。ファン、関係者は首を長くしてその時を待ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？アンリらスーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
ルベン・アモリム監督が途中就任した昨季は衝撃の15位、大型補強を敢行した今季はここまで６位。中々に難しい期間が続くなか、1986年から2013年までユナイテッドを率いたアレックス・ファーガソン氏は、『Press Box PR』でのインタビューで次のような考えを示した。
我々は今、同じ状況にある。そのサイクルを考えると、（優勝までかかる年月はあと）10年かもしれないし、11年かもしれない。慎重に考え抜かなければならず、これまで以上に上手く補強をしなければならない」
サッカー界を代表する名将の発言を、現ユナイテッド指揮官はどう受け取ったのか。12月21日のアストン・ビラ戦を前にした会見で、アモリム監督は「彼は私よりもフットボールを深く理解している。特にイングランドのフットボールについてはね」と伝えた上で、こう語った。
「リーグ優勝までそれほど時間はかからないと思う。その時にどの監督がここにいるかは分からないが、今後数年間でタイトルを争えると心から信じている。それほど長い時間はかからないだろう。ただ、何があるかは分からない」
ユナイテッドは１年でも早く覇権奪回を果たせるか。ファン、関係者は首を長くしてその時を待ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？アンリらスーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！