¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¹¹¿·¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤¬²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡×¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡Ê45¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2026Ç¯¤â¤Þ¤¿¿§¡¹¤ÊÊÑ²½¤ä¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯É½¤«¤éÌó30Ê¬¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÖÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¿®¤¸¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤ò¤Õ¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Ï¢Ì¾¤ÇÄ¾É®¤Î½ðÌ¾¤òµ¤·¤¿¡£
ËÌÌî¤Ï13Ç¯3·î¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£Íâ14Ç¯4·îÈ¯Çä¤Î8ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÒÁÛ¤¤¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¡£°¦¾Î¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡£2´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¶á¶·¤¬Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤â¤¤¤ë¤¬¡¢·ëº§¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤ÏËÌÌî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
22Ç¯4·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï¡Öam¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë½êÂ°¤·¥½¥í¤Ç³èÆ°¡£¡Ö¾¯Ç¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¡×¡Ö·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¡Ö³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê´°·ëÊÔ¡¡¶ä¤Á¤ã¤ó¤¬ÀÂ¤¯¡×¡Ö¥À¥ê¤È¥¬¥é¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç¤Î¸¤¹¥¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤êÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇG1Í½ÁÛ¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎG1¿ä¤·¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¶¥ÇÏ´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±éµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£