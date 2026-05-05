元AKB48の仁藤萌乃さん（33）が4日深夜、インスタグラムを更新。結婚を発表した。仁藤さんは、お相手とのウエディングフォトとともに「大切な皆さまへ」と題し「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々を過ごしています」とお相