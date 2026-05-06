神奈川県厚木市のクラフトビールメーカー、サンクトガーレンが運営する直営ビアバー「サンクトガーレン タップルーム」で、2026年4月28日から「ソーセージ祭り」が開催されている。ポークや粗挽きといった定番から、わさび、牛タン、くじら、ジビエ、ハバネロまで、個性豊かなソーセージ10種類が一堂に揃う、2024年冬に好評を博した企画の復活開催だ。想像を軽く超えてくる全10種のラインナップラインナップを眺めると、その振り幅