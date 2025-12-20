¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖµÜ¾ë¸©¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£ ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025-2026¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Åß¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÃÆ¤àÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£¤É¤Î¸©¤Î¸÷·Ê¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¡¢Â¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£Ç¯¤ÎÅß¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖµÜ¾ë¸©¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÅÅ¾þ¤¬åºÎï¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö»ë³¦°ìÌÌ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ÊÃ±¿§¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ°¤¯¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¿¤á¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤À¤±¤Éµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Æ³¹Á´ÂÎ¤¬¥¥é¥¥é¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¹¥¤¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤·¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂçÎÌ¤Î¥±¥ä¥¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°µ´¬¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¨¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸© ¡Ë¡¢¡ÖÅìËÌºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£ ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025-2026¡¿54É¼ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Ë¤¢¤ëÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¸÷¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§2025 SENDAI¸÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¿80É¼ÀçÂæ»Ô¤Î¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤¬¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ÖSENDAI¸÷¤Î¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌÃÏÊý¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁÔÂç¤µ¤ÈÅß¤ÎÀçÂæ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤ÎÀçÂæ´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
