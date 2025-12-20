µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë´íµ¡´¶¤â¡¡¡Öº¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÌÜ»Ø¤¹¤ÏµåÃÄ¤Ç¿ûÌî°ÊÍè¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¡
¡¡µð¿Í¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç£Ê£Á£Â£ÁÅìµþÅÔÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤òËá¤¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·°ÊÍè¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤é£¹£¹Ç¯¤Î¾å¸¶¹À¼£°ÊÍè£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµÏ¿Ã£À®¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤Ï¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡Ç¾Æâ¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¼êÉôÌç¤ÇÍ¥½¨Áª¼êÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ´Ý¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ºÇÂ¿¾¡¤«¤ÈÌä¤¦¤ÈÊÖÅú¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡ÖËÉ¸æÎ¨¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¿ô»ú¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÉ½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¼¡Âè¤È¤¤¤¦±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¾¡¤ÁÀ±¡£°ìÊý¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£¿ô¡¹¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡Ö°ìÈÖ°Õ¼±¤¹¤ëÉôÊ¬¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡ÊÎ¨¤Ï¡ËÄã¤¯¡×¤È¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤Åê¼ê¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£µð¿Í¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¿ûÌî¤¬ºÇ¸å¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï·×£´ÅÙÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¡£ËÙÆâ¹±É×¡¢¹¾ÀîÂî¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢ºØÆ£²í¼ù¤é¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾Î¹æ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨ÎÉ²½¤Î¤¿¤áÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬£±»î¹çÊ¿¶Ñ¤Î¡ÖÍ¿»Í»àµåÎ¨¡×¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î£²Ç¯¤ò·Ð¤ÆºÇ½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡Ö£²¡¦£°¤òÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ä¾¶á£µÇ¯¡¢£Î£Ð£Â¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨Åê¼ê¤ÇÍ¿»Í»àµåÎ¨£²¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ËÜ¡Ê£²£±¡¢£²£³Ç¯¡Ë¤Èºå¿À¡¦Â¼¾å¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Î£²¿Í¤À¤±¡£ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤Ïµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ç¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÓ¤òËá¤¯¤¿¤á¡¢°ì¤Ä·è¿´¤â¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½¢¿²Á°¤âÌ´Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë²ó¿ô¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¥²¡¼¥àµ¡¤¤¤í¤¤¤í»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â²È¤ËÁ÷¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤Ï¡ÈÉõ°õ¡É¤·¡¢¤è¤ê¥×¥í»ÅÍÍ¤ÇÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼è¤ì¤ë¤Ê¤éÍß¤·¤¤¡×¤È¿·¿Í²¦¤Ø¤Î»×¤¤¤â²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¥É¥é£±¡£¿·³°¹ñ¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÈ¯¸õÊä¤Ç¤ÏËÌ±º¡¢¾¾±º¤éÆ±¤¸º¸Åê¼ê¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Öº¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÇ¯´Ö¥Õ¥ë²óÅ¾¡£Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿Àè¤ËÍýÁÛ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë