¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¡£Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡¢Å·Æ¸¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤«¤é¤Ì°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¢¥¥ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤ÆFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤â¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤Î»°Âð¹áÈÁ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
