吉田羊、大泉洋は「“2”でいいところを“10”で返してくる」

女優の吉田羊が、12月16日に放送された宣伝番組「ラストマン映画公開記念 FIRST LOVE TALK SHOW」（TBS系）に出演。大泉洋は「“2”でいいところを“10”で返してくる」と語った。



「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演する福山雅治、大泉洋、吉田羊がトークを行い、映画の中で大泉と吉田が元恋人同士の役を演じていることについて2人とも「照れますね」と話す。



吉田は「呼吸の良さは感じる。昔、おつきあいがあったんだなという会話の間合いはありますよね」と話し、「（リアクションとして）“2”でいいところを“10”で返してくる」と言うと、大泉は「余分だ、って言いたいんでしょ？」と語った。