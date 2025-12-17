この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実は間違っているかも？冬のディズニー防寒対策、「ただの厚着」はNG。YouTuberが教える“屋外にいない”立ち回り術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」で「【これ１本で全てわかる】風邪引くほど寒い！？冬のディズニーを安全に楽しむ方法教えます」と題した動画を公開。冬の東京ディズニーリゾートは、海風の影響もあり「気温以上に寒さを感じる」過酷な環境であり、ただ厚着をするだけでは不十分だと指摘。寒さで体力を消耗せず、安全に楽しむための具体的な攻略法を解説した。



二コート氏はまず、冬のディズニー攻略のセオリーとして「なるべく屋外にいる時間を減らす」ことが最重要だと語る。氏自身も過去に冬のディズニーで肺炎になりかけた経験があると言い、寒さ対策の重要性を強調した。



具体的な方法として、氏はまず「開園待ちをしない」という戦略を提案。特に閑散期にあたる1月や2月は、あえて遅い時間に入園することで、寒空の下で長時間待つリスクを回避できると説明した。また、アトラクション選びも重要で、待ち列から体験まで全てが屋内、かつ体験時間が長い「シアター型アトラクション」が休憩も兼ねられるため特におすすめだという。



防寒アイテムについては、様々なグッズがある中で「絶対に持参すべきもの」として「帽子」を挙げた。人間の体は頭部から約20%の熱が失われると指摘し、帽子をかぶることで体感温度が2度ほど上昇するという研究結果もあると紹介。寒い地域の人々が必ず帽子をかぶっていることからも、その効果は明らかだと語った。



さらに、子連れのゲストに対しては特に注意を促した。「子供は風の子という言葉がありますが、あれは間違いです」と断言。子供は大人に比べて体が小さく、体温を蓄える熱量が少ないため、寒さを感じやすい構造になっていると説明。子供の体調管理には細心の注意を払うべきだと述べた。



動画で紹介されたポイントを押さえることで、体調を崩すリスクを減らし、冬ならではのパークの魅力を存分に味わうことができるだろう。寒い季節にディズニーリゾートを訪れる予定がある方は、参考にしてみてはいかがだろうか。