１７日の東京株式市場は主力株に買い戻す動きが観測され、日経平均株価は切り返す展開に。ただ、上値も重く、上げ幅は限られた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２８円９９銭高の４万９５１２円２８銭と３日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は２１億８１９７万株、売買代金概算は５兆８５３億円。値上がり銘柄数は６６２、対して値下がり銘柄数は８８２、変わらずは６５銘柄だった。



きょうの東京市場は方向感の見えにくい地合いだったが、半導体関連株を中心とした主力株の一角に買い戻しが入り、結局日経平均は３日ぶりにプラス圏で引けた。前日の米国株市場では、１１月の米雇用統計が強弱まちまちの内容で、来年のＦＯＭＣでの明確な利下げ期待にはつながらなかった。しかし、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が下げ止まったことで、東京市場でも過度な不安心理が後退した。今週末１９日に日銀金融政策決定会合の結果発表と植田和男日銀総裁の記者会見を控え、上値を買い進む動きも限定的であり、ＴＯＰＩＸはわずかながら下落して引けている。業種別でも値下がり業種の方が多く、個別銘柄も値下がり銘柄数が値上がり数を２００あまり上回った。なお、売買代金はかろうじて５兆円台をキープした。



個別では、キオクシアホールディングス<285A.T>が商いを膨らませ大幅高、ソフトバンクグループ<9984.T>も頑強。アドバンテスト<6857.T>も買いが優勢だった。ファナック<6954.T>が堅調、日立製作所<6501.T>もしっかり。住友電気工業<5802.T>、古河電気工業<5801.T>なども水準を切り上げた。サンリオ<8136.T>も売り物をこなし堅調だった。値幅制限拡大のメディカル・データ・ビジョン<3902.T>はきょうもストップ高。ＫＬａｂ<3656.T>が急騰、ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>も値を飛ばした。山一電機<6941.T>、マクセル<6810.T>、セック<3741.T>なども高い。



半面、ディスコ<6146.T>が売りに押され、三菱重工業<7011.T>も軟調。東京電力ホールディングス<9501.T>も冴えない。任天堂<7974.T>が軟調な値動きとなり、三菱電機<6503.T>なども見送られた。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が急落したほか、ＪＭＤＣ<4483.T>、ニッスイ<1332.T>なども大幅安。ＡＣＣＥＳＳ<4813.T>、テスホールディングス<5074.T>、武蔵精密工業<7220.T>が大きく下値を探った。ＴＯＡ<6809.T>、ＮＴＮ<6472.T>なども下落した。



出所：MINKABU PRESS