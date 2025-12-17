菅沼菜々の一打が年間ベストプレーに

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、各部門の受賞者を発表した。報道関係者の投票で決まる年間ベストプレー「BEST PLAY OF 2025」は、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が5月のパナソニックオープン最終日18番パー3で見せたアプローチショットが選ばれた。同様の形で決まるメディア賞「ベストコメント部門」は、工藤遥加（加賀電子）が受賞した。

名前を呼ばれた菅沼は、肩を露出した白とベージュのアイドル風ドレス姿で登壇。「あのアプローチはすごく緊張しましたが、いつも練習している通りにできてうれしかったです」と喜びを表現した。司会でフリーアナウンサーの徳光和夫氏から「リカバリー率はあんまり良くないんですけどね」と指摘されると、「たまたま寄ってくれて良かったです」と言い、肩をすくめた。

パナソニックオープン最終日18番パー3。2位の大里桃子に1打差で首位の菅沼は、第1打をグリーン左奥のスタンド近くに外し、クラブが振れる位置にドロップした。第2打を放つ前には頭の中で「やっば！」とつぶやいていた。ドロップした球が、ラフの中に「埋まった」からだった。

グリーン上はピンまで下り傾斜。厳しい状況だったが、菅沼はすぐにこの一打に集中した。

「フェースを開いてボールが止まらないことも計算しました。とにかく自分の練習してきたことを信じて、緩まないように打つことだけを考えました」

その思いを込めたボールはフワリと上がり、計算通りに10ヤードの転がりでピン40センチについた。本人はここで勝利を確信した。

「信じられなかったです。去年のつらかったこととかを思い出し、泣きそうになりました。どんなに練習しても、ショットもパットもうまくいかず、ゴルフ場に来ることも嫌な時期がありましたし、ここまで早く復活できるとは思いませんでした」

ウィニングパットを決めると「菅沼菜々」のネーム入りタオルを持ったファンの応援団、ギャラリーに向けて愛らしい笑顔で万歳。優勝を争った後輩の神谷そらに抱きつかれると、その目から涙がこぼれた。

菅沼は2023年に2勝しながら、右ひざの負傷でスイングのバランスを崩した。翌24年シーズンは低迷が続き、9月には肺炎を患って入院。シード落ちで受けたツアー最終予選会（QT）も失敗していた。その状況下、主催者推薦で出場した試合で演じた優勝争いを「最高のリカバリーショット」で制した。

今季、記憶に残るプレーはその他にもあり、7月の資生堂・JALレディス最終日の18番パー4で、木戸愛が10メートル超のバーディーパットをねじ込み、永峰咲希とのプレーオフに持ち込んだシーンも有力候補だった。

工藤遥加「ベストコメント」でメディア賞

なお、メディア賞「ベストコメント部門」は、工藤がツアー初優勝を飾ったアクサレディス最終日での会見で発した下記の言葉だった。

「失敗するのがカッコ悪いんじゃなくて、チャレンジしないのがカッコ悪いんだ」

23年2月、ソフトボールのニトリJDリーグ・ビックカメラ高崎の選手たちと合宿をした時、藤田倭投手からその言葉をかけられたという。それをきっかけに自身のプロ意識が変わったという。

父親は元プロ野球選手、監督の工藤公康氏、兄は俳優の工藤阿須加。この日、タキシード姿で登壇した工藤は「この15年の中で出会った方とか経験とか苦労とかいろいろあった中、こういうコメントをすることができました」と実感を込めた。



