１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７２銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円７５銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した１０～１１月の雇用統計は、１１月の非農業部門の雇用者数が前月に比べ６万４０００人の増加となった半面、失業率は４．６％と９月の４．４％から上昇。１０月の非農業部門の雇用者数が同１０万５０００人の減少となったこともあり、米労働市場の減速が懸念された。また、米商務省が発表した１０月の小売売上高は前月から横ばいとドルの買い材料にはならず、ドル円相場は一時１５４円４０銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、日銀の追加利上げ観測などが重荷となり戻りは限定的だった。一方、Ｓ＆Ｐグローバルが発表した１２月のユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が前月から低下したことなどを背景にユーロが軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４７ドル前後と前日に比べて０．００６ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS