トヨタ「新型RAV4」まもなく発売！

トヨタは2025年10月29日から開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、2025年度中の国内発売が予定されている新型「RAV4」（6代目）を世界に向けて初公開しました。

7年ぶりに全面刷新するRAV4ですが、JMS2025では日本仕様のプロトタイプとされる3つのモデルが展示され、注目されています。

RAV4はどのようなモデルへと進化するのでしょうか。

1994年に誕生したRAV4は、現在のクロスオーバーSUVというジャンルの先駆者と言える存在です。

デビュー当時、SUVの多くは悪路走破性を重視した重厚な造りが主流でしたが、これに対し、初代RAV4は、本格的なアウトドアに対応しつつも、街中で気軽に楽しめる性能を両立した点が支持を集め、国内外で新しい市場を切り開きました。

RAV4はその後も成長を続け、2018年に世界初公開された5代目（現行型）では、世界180の国と地域で販売されるグローバルモデルへと飛躍。

2022年には、トヨタの全車種の中で唯一グローバル販売台数が100万台を突破し（101万6000台）、初代からの累計販売台数は30年間で1500万台に達するなど、トヨタを代表する大ヒット作としての地位を確立しています。

グローバルでの主力モデルとして重要な役割を担うRAV4だけに、7年ぶりに全面刷新する新型も大幅な進化を遂げています。

パワートレインにおいては、新開発のハイブリッドシステムによって加速感を高めるなど、5代目で確立した走りの良さをさらに追求。特にPHEV（プラグインハイブリッド車）では、トヨタ初の最新第6世代ハイブリッドシステムをベースに、大容量駆動用バッテリーと高出力充電器に対応する新開発のPHEVシステムを採用しました。

また、新型RAV4はトヨタ車として初めて知能化技術を搭載した点も注目されます。ソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene（アリーン）」を採用し、次世代のクルマづくりである「SDV（Software-Defined Vehicle：ソフトウェア定義車両）」量産の第一歩を踏み出しました。

デザイン面でも変革が見られますが、その方針は「守るべきところは守る」というものでした。現行の5代目RAV4は、力強さと洗練さを併せ持つ多角形の造形が大きな特徴でしたが、新型RAV4ではその魅力を継承しつつ、よりスッキリとした印象に刷新されています。

新型RAV4の開発担当者は、「現行型は『ラギット感（無骨さ）』や『ギア感』が好評だったため、新型でどこまで変えるかに悩んだ」と明かしました。その上で、安易にサイズを大きくしたり装備を豪華にするのではなく、好評だったキビキビとした走りや実用性の高さを維持しつつ、「正常進化」をしっかり実現したと語っています。

この「正常進化」の方針を裏付けるように、新型RAV4のボディサイズは、全長4600mm×全幅1855mm×ホイールベース2690mm（COREの場合）と、現行モデルとほぼ同じ寸法を保っています（全高のみ5mm低くなっています）。

新型RAV4では、ユーザーの多様なニーズに応えるため、新たに3つのスタイル設定を用意しました。

洗練されたデザインを特徴とする基本モデルの「CORE（コア）」、無骨さを強調した、よりアクティブなスタイルの「ADVENTURE（アドベンチャー）」、そして新設定となる

走りの楽しさを機能とともに表現したスポーティモデル「GR SPORT」です。

会場の担当者によると、現行型（5代目）では、特にアドベンチャーが国内市場で非常に好調で、販売の半数を占める人気ぶりだったといいます。

それだけに、スポーティなGR SPORTが新設され、基本グレードのコアのキャラクターも明確になった新型において、アドベンチャーの販売構成比が今後どのように変化していくのかを、興味深く見守っていると話していました。

新型RAV4は、単なるフルモデルチェンジではなく、歴代モデルが築き上げてきた信頼性と走りの楽しさ、そしてグローバルでの実績を土台にした「正常進化」の形を示しています。

伝統のキビキビ感や実用性を守りながら、知能化技術や最新のPHEVシステムを搭載し、個性を3つのスタイルを持って登場する新型モデルが、世界中のユーザーを魅了することは間違いないでしょう。