この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「【超初心者向け】ChatGPTのはじめ方 | 60代から始めるAI入門」と題した動画を公開。話題のAIチャットサービス「ChatGPT」を使ってみたいが、何から手をつければ良いかわからないという初心者に向け、その第一歩となるアカウント作成の手順を分かりやすく解説した。



ひらい先生氏は、まずGoogleなどの検索エンジンで「ChatGPT」と検索し、表示された公式サイトにアクセスする方法を紹介。サイトにアクセスすると、「今すぐ始める」というボタンがあり、これをクリックすることで利用開始画面に進むと説明した。



次に表示されるのはログイン画面だが、初めて利用する場合はまずアカウントを作成する必要があるとひらい先生氏は指摘する。ここでつまずいてしまう初心者も少なくないとし、「もし、今ちょっと置いてかれちゃう、いやーもうわからない、まあそういう方はですね、まずですねアカウントを作るところから試してみてください」とアドバイスを送った。



具体的な手順として、画面右上に表示される「無料でサインアップ」というボタンをクリックすると、アカウント作成画面に進むことができる。まずはこの手順を踏むことで、誰でも簡単に最新のAI技術を体験できると解説した。



何かと難しそうに思えるAIサービスだが、最初の一歩であるアカウント作成さえ済ませれば、その扉は開かれる。話題のChatGPTに興味があるなら、まずはこの手順を試してみてはいかがだろうか。