FIFAワールドカップ2026北中米大会（以下・W杯）の組み合わせ抽選会が、現地時間12月5日（日本時間6日未明）に米ワシントンでおこなわれた。

日本はグループFに入り、W杯準優勝3回の強豪・オランダ、アフリカの雄・チュニジア、そして欧州プレーオフB勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と相対することとなった。

サッカーファンにとっては、ここから本番までの約6カ月は、至福のときとなる。対戦相手とのシミュレーションに想像を膨らませ、仲間内で「ああでもない、こうでもない」との議論を繰り広げる。もちろん、現地観戦を目指す者もいる。そのひとときが、何物にも代えがたいからだ。

ところがわずか1週間後、彼らを奈落の底に突き落とすようなニュースが、世界中を駆け回った。とんでもないチケットの高騰だ。

「FIFAが発表したところによると、W杯のチケット抽選販売開始からわずか24時間で、500万件の申し込みがあったといいます。

今回、チケットの価格設定にはダイナミックプライシング（変動価格制）が採用され、需給バランスによって変動し、強豪同士や人気チーム同士の試合では値段が高くなります。

報道によると、現時点でグループリーグの入場券は、180ドル（約2万8000円）から最高700ドル（約10万9000円）と、かなりの高額。そして決勝は、さらに驚く価格になります。最低4185ドル（約65万円）で、最高価格ともなると8680ドル（約135万円）なのです。2022年カタールW杯の決勝チケットの最低価格は602ドル（約9万3000円）でしたから、約7倍にはね上がったことになります。

この価格は今後も変動すると見られ、たとえば世界ランク1位のスペイン対同2位のアルゼンチンが決勝で当たるとすれば、いったいいくらになるのか見当もつきません。

当然、この高騰に世界中から大ブーイングが寄せられていますが、大会を主催するFIFAは強気の姿勢を決して崩さないでしょう」（サッカーライター）

かつての西ヨーロッパでは、高所得層が好むスポーツはラグビーで、サッカーは低所得層が好むもの、という時代があった。

「しかしいま、現地ではサッカーも高所得層のスポーツになりつつあります。ふだんの各国のリーグ戦のチケットも高騰し続け、気軽には見に行けません。結局、スタジアム近くのパブに行き、ビール片手に雰囲気だけでも楽しむサポーターが増えているのが現実です。それがW杯ともなれば、なおさらです。

野球のMLBに目を移せば、2025年のワールドシリーズでは、バックネット裏チケットの値段が520万円と報じられました。野球もかつては庶民の娯楽として人気を集めましたが、この価格では、庶民はとても手を出せません」（同前）

ジャンルを問わず、人気拡大とともにチケット代も高騰することで、娯楽とは呼べなくなるようだ。