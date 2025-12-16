価格設定バグってる。2万円で買える11インチタブレット
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。
現在、11インチの高精細ディスプレイを搭載した「Redmi Pad 2」や処理性能に優れながら1万円台で購入できる「Redmi Pad SE」など、Xiaomi（シャオミ）のタブレットがお得に登場しています。
シャオミの「Redmi Pad 2」が2万円台で登場！ コスパに優れた 11インチタブレットを買うなら今ですよ
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ミントグリーン wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ラベンダーパープル wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
「Redmi Pad 2」を使い倒すなら8GB+256GBモデルがおすすめ。3,000円オフの超特価です
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 8GB+256GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
31,980円
（9％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 8GB+256GB ミントグリーン wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
31,980円
（9％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 8GB+256GB ラベンダーパープル wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
31,980円
（9％オフ）
「Redmi Pad 2（セルラーモデル）」が11％オフ。外出先でも読書や動画鑑賞が快適
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 セルラーモデル 4GB+128GB グラファイトグレー 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
24,980円
（11％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 セルラーモデル 4GB+128GB ミントグリーン 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
24,980円
（11％オフ）
エントリーモデル「Redmi Pad SE（セルラーモデル）」が14,980円に。デュアルSIM対応で海外旅行にも最適
Redmi Pad SE 8.7 4G セルラーモデル デュアルSIM 8.7インチ 4GB+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek WidevineL1 Dolby Atmos デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 スカイブルー
14,980円
（25％オフ）
ノートPCのような操作性が魅力的。高級感と機能性を兼ね備えたAIタブレット「Xiaomi Pad 7」が49,980円
Xiaomi Pad 7 8G+128G グレー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 7+ Gen3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Xiaomi Pad 7 8G+128G ブルー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 7+ Gen 3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Xiaomi Pad 7 8G+128G グリーン 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 7+ Gen 3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」