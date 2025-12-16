100均で見つけて仰天！合体できるアイディアキッチングッズ

セリア をパトロールしていると、シンプルで 便利 そうな キッチングッズ を発見しました。ミニサイズのおろし器で、薬味にも使いやすい代物。しかもこれ、別売りのミニスライサーとスタッキング 収納 できる優れもの！省スペースで管理できるので、ゴチャ付きがちなキッチン周りがスッキリしますよ。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：ベーシック ミニおろし器

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：17.5cm×5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196330661

ベーシックで使いやすそう！セリアでおろし器を買ってみた

セリアをパトロールしていると、シンプルで使いやすそうなキッチングッズを発見。その名も『ベーシック ミニおろし器』。お値段は￥110（税込）です。

サイズは約17.5cm×5cm。材質はスチロール樹脂。耐熱温度は約70度となっています。

おろし器の裏面には凹みがあり、おろした食材を受け止める器にちょうど良く引っかかる仕組み。作業中もおろし器が滑りにくいので、安全で快適です♪

試しにニンジンをすりおろしてみました。細いニンジンを1本おろそうと思いましたが、ちょっと時間かかる印象です。やはり、金属製の切れ味の良いおろし金に比べるとスピード感は劣りますが、プラスチック製のおろし器にしては、思ったよりもするすると下ろせました。

仕上がりはやや粒感が残る粗目の質感に。食感を楽しみたい方にはいいかもしれません。また、ミニおろし器なのでちょこっと使いにも便利です。ショウガやニンニクなど、薬味が欲しい時に活躍します。

スタッキング収納ができる！セリアの『ベーシック ミニおろし器』

なんとこれ、セリアで別売りのベーシックミニスライサーというアイテムと、スタッキング収納ができるというから驚き！

凹凸がピッタリとハマるので、重ねてもかなりスリム。使わない時は省スペースで保管できます。

持ち手にフック穴が付いているので、吊るしておくことも可能です。コンパクトなので場所を取らず、必要な時にサッと取り出せるので重宝しますよ。

今回はセリアの『ベーシック ミニおろし器』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、セリアのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。