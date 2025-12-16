100均で見つけて仰天！合体できるアイディアキッチングッズ
商品情報
商品名：ベーシック ミニおろし器
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：17.5cm×5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4571196330661
ベーシックで使いやすそう！セリアでおろし器を買ってみた
セリアをパトロールしていると、シンプルで使いやすそうなキッチングッズを発見。その名も『ベーシック ミニおろし器』。お値段は￥110（税込）です。
サイズは約17.5cm×5cm。材質はスチロール樹脂。耐熱温度は約70度となっています。
おろし器の裏面には凹みがあり、おろした食材を受け止める器にちょうど良く引っかかる仕組み。作業中もおろし器が滑りにくいので、安全で快適です♪
試しにニンジンをすりおろしてみました。細いニンジンを1本おろそうと思いましたが、ちょっと時間かかる印象です。やはり、金属製の切れ味の良いおろし金に比べるとスピード感は劣りますが、プラスチック製のおろし器にしては、思ったよりもするすると下ろせました。
仕上がりはやや粒感が残る粗目の質感に。食感を楽しみたい方にはいいかもしれません。また、ミニおろし器なのでちょこっと使いにも便利です。ショウガやニンニクなど、薬味が欲しい時に活躍します。
スタッキング収納ができる！セリアの『ベーシック ミニおろし器』
なんとこれ、セリアで別売りのベーシックミニスライサーというアイテムと、スタッキング収納ができるというから驚き！
凹凸がピッタリとハマるので、重ねてもかなりスリム。使わない時は省スペースで保管できます。
持ち手にフック穴が付いているので、吊るしておくことも可能です。コンパクトなので場所を取らず、必要な時にサッと取り出せるので重宝しますよ。
今回はセリアの『ベーシック ミニおろし器』をご紹介しました。
気になった方はぜひ、セリアのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。