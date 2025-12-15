ÇµÌÚºä46Â´¶È¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î¥Ö¥í¥°ÊÄº¿¤òÈ¯É½¡¡ºÇ¸å¤Î¹¹¿·¤Ïº£·î7Æü¡¢11·î¤ËÂ´¥³¥ó
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Â´¶È¤·¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î¥Ö¥í¥°¥¯¥í¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë3´üÀ¸¥ê¥ì¡¼¥Ö¥í¥°¤Ë¤ª¤±¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÀµ¸á¤òÌÜ½è¤Ëºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥í¡¼¥º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÎÊÄº¿¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï11·î26Æü¤È27Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î7Æü¤ËºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö9Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´õË¾¤È°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢Àã¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£·É¶ñ¡¡2025.12.7¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£