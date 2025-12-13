Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ëÉßµï¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¡Ø¾¯Ç¯àÁðáÌîµå¡Ù¥Á¡¼¥à¡Ã¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º
¾¯Ç¯Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ëÌîµå¥Á¡¼¥à¤â¿ôÂ¿¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤Ë»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤ÏÁÏÀß£³Ç¯¤Ç40¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡×¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡ãÀÎ¤Î¸ø±àÌîµå¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Ìîµå¡×¡ä
Ìîµå¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥
¥Á¡¼¥à¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤Ž¥Ž¥Ž¥
¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ì¤ÐŽ¥Ž¥Ž¥
¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡×¤À¡£
£²£°£²£²Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤Æº£Ç¯¤Ç´Ý£³Ç¯¡£¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï£´£°¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
³èÆ°¤Ï½µËö¸á¸å£´»þ´Ö¤Ç·î£³²ó¡£ÉôÈñ¤Ï»²²Ã£±²ó¤Ë¤Ä¤£±£°£°£°±ß¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï£µ£°£°±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅöÈÖÀ©¡×¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ëè²ó£±£°¿Í°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤Î¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¼êÅÁ¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤È¼êÅÁ¤¨¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¤Ç¤¤¿»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡ÖËè²ó£±£°¿Í°Ê¾å¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó»²²ÃÈñ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÁÏÀß¼Ô¤ÎÅ·ÀÐ¤µ¤ó¡£
¿ò¹â¤ÊÍýÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾¯Ç¯Ìîµå³¦¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤¤¡¢²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤ÎÅê¤²¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Êá¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ò³Ú¤·¤à¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¸ø±àÌîµå¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Ìîµå¡×¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÇÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¡Ø¸ø±àÌîµå¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê´Ë¤¤Ìîµå¤Ç¤¹¡£µå¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¹ÈÇòÀï¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÌîµå¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é²ñ¼ÒÆâ¤Ç¡ÖÌîµå¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ë¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¯Ç¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤à¡ÖÁðÌîµå¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ø±àÌîµå¡×¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ø¾¯Ç¯àÁðáÌîµå¡Ù¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ãÌîµå¤ò»Ï¤á¤ëÉßµï¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¥Á¡¼¥à¡ä
£´»þ´Ö¤Î³èÆ°»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î£²»þ´Ö¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»î¹ç·Á¼°¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ÎÂç¿Í¤ÏºÙ¤«¤Êµ»½Ñ»ØÆ³¤Ê¤É¤ÏÃ¯¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤âÃ£¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤Ë¤³¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤â¡Ø¸øÇ§Ìîµå»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¡Ù¤ò°ì±þ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìîµå¤¬¾Ü¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇÄã¸Â¡¢Åê¤²Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡Ø¥¼¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÏÃ¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÈÇòÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤äÁöÎÝ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆ°¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»ä¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡ÊÊá¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ë»ä¤¬¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ë¿§¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢²È¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖÂç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ËÌîµå¤ò¶µ¤¨¤ë¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìîµå¤ò³Ú¤·¤à¾ì¡×¡£Âç¿Í¤¬²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¡Ö¸ø±àÌîµå¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±àÌîµå¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥À¥Ã¥·¥å²¿ËÜ¤À¤È¤«¡¢¡û¡û¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤«¡¢¥¥Ä¤¤Îý½¬¡¢¿É¤¤Îý½¬¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ£´»þ´ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
»Ò¤É¤âÃ£¤¬Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³èÆ°¤ÎºÇ¸å£²»þ´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÈÇòÀï¤À¡£
¡ÖÂÇ½ç¤â¼éÈ÷°ÌÃÖ¤â»Ò¤É¤âÃ£¤¬Á´Éô·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤âÀÎ¤Î¸ø±àÌîµå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ä»Ò¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤¿¡£¾åµéÀ¸¤Î»Ò¤¬²¼µéÀ¸¤Î»Ò¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÊÑ²½µåÅê¤²¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×
¡Ö¤Ï¡¼¡ª¡©¡¡Åê¤²¤Æ¤Í¡¼¤·¡ª¡×
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î¡Ö¸ø±àÌîµå¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
ÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬ÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¾ì¡×¤òÂç¿Í¤¬½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ïµ¤·Ú¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¤Ï£±Ç¯À¸¤È£³Ç¯À¸¤Î¤ß¿·µ¬»²²Ã¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î³ØÇ¯¤Ï¡ÖËþ°÷¸æÎé¡×¤Ç¶õ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¤òÁ´°÷¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¤µ¤Î´Ø·¸¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¬Ìîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢µã¤¯µã¤¯Êç½¸¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë¡Ö³Ð¸ç¡×¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£Íè¤¿¤¤»Ò¤¬Íè¤Æ¡¢Íè¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤Æ¤â£Ï£Ë¡£ÆþÉôÆÏ¤âÂàÉôÆÏ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô´Ö¤Î¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ëÉßµï¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
µ¤·Ú¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Á´¹ñ¤ËÁý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¤¨¤ë¡£¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡Ë
