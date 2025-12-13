¡ÒÃæ¹ñ·³¥ìー¥Àー¾È¼Í¡Ó¡ÖÂ¾¹ñ¤Ê¤éÈ¿·â¤·¤Æ¤¿¡×¼«±ÒÂâµ¡30Ê¬¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤Î¡É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É´í¸±¹Ô°Ù¡Ä¸µËÉ±ÒÁê¡ÖÃæ¹ñ¤Î°Ò³Å¡¢°Ò°µ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¡×
Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤ò¥ìー¥Àー¾È¼Í¤·¤¿ÌäÂê¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüÃæ¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤¬µ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤«¡£À¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹Åç½Å¼£»á¤¬º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¹ñ·³¤Î¡É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É´í¸±¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÈ¿±þ
¼«±ÒÂâ¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³
¤Þ¤º¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ð°Þ¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£
º£·î6Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬¡¢¶îÃà´Ï3ÀÉ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ÂçÅìÅç¤ÎÀ¾270¥¥í¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¸ø³¤¾å¤ÇÄäÇñ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¹ñ·³¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡£Ê-15¤ÎÈ¯ÃåÎ¦·±Îý¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
·±Îý¾ì½ê¤Ï¸ø³¤¾å¤À¤«¤éË¡Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²ÆìËÜÅç¤È²ÂçÅìÅç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë³¤°è¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤ÎÄíÀè¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÀïÆ®µ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤À¡£ËÉ±Ò¾Ê´´Éô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢¤¤¤ÄÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼«±ÒÂâ¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ê¶ÛµÞÈ¯¿Ê¡ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×
¤½¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤·¤¿¼«±ÒÂâµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃæ¹ñ·³¤Î£Ê-15ÀïÆ®µ¡¤¬¥ìー¥Àー¾È¼Í¤ò¤·¤¿¡¢¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬7Æü¸áÁ°2»þ¤ËËÉ±Ò¾Ê¤Ç²ñ¸«¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¾È¼Í¤Ï6Æü¸á¸å4»þ32Ê¬～35Ê¬¤Î3Ê¬´Ö¡£2²óÌÜ¤Ï¸á¸å6»þ37Ê¬～¸á¸å7»þ8Ê¬¤ÎÌó30Ê¬´Ö¡£1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤Ç¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Î£Æ-15ÀïÆ®µ¡¤À¡£
·³»ö¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤´í¸±¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Ô°Ù
ÀïÆ®µ¡¤¬ÀïÆ®µ¡¤Ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥ìー¥Àー¾È¼Í¤Ë¤Ï2¼ï¤ÎÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤ÏÁÜº÷ÍÑ¥ìー¥Àー¤À¡£¹¤¯¼þ°Ï¤ò¾È¼Í¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Î¾õ¶·¤ä¼«Ê¬¤¬¾è¤ëÀïÆ®µ¡¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï²Ð´ï´ÉÀ©¥ìー¥Àー¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥ìー¥Àー¾È¼Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¤À¡£
ÀïÆ®µ¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤³¤Î2¼ïÎà¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÃÇÂ³Åª¤Ë¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï100¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ìー¥Àー¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
100¥¥í¤ÈÊ¹¤¯¤È±ó¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢£Æ-15¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®2800¥¥í¤À¡£Åìµþ--Âçºå´Ö¤Ê¤é10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤½¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¶õ¼«´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾È¼Í¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²Ð´ï´ÉÀ©¥ìー¥Àー¤À¡£·³»ö¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤´í¸±¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤ì¤ò30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÆ·³¤À¤Ã¤¿¤éÈ¿·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÃæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀïÆ®µ¡¤«¤éÀïÆ®µ¡¤Ø¤Î¾È¼Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡£¤¤¤Ä¤É¤Á¤é¤«¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
³Î¤«¤Ë¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Î´ÏÄú¤Ø¤Î²Ð´ï´ÉÀ©¥ìー¥Àー¤Î¾È¼Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃæ¹ñ·³¤Ï¥ìー¥Àー¾È¼Í¤ò¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¾È¼Í¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡£
¡ÖÂ¾¹ñ¤Ê¤éÈ¿·â¡×30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬º£²ó¤Î¾È¼Í»þ´Ö¤À¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ï¡Ö¥ìー¥Àー¾È¼Í¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÃ»»þ´Ö¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ä¶¼¤·¤È¤·¤Æ¤Î¾È¼Í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²Ð´ï´ÉÀ©¥ìー¥Àー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¤ò¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ÖÀïÆ®µ¡¤Ø¤Î²Ð´ï´ÉÀ©¥ìー¥Àー¤Î¾È¼Í¤Ï½Æ¤ò¤³¤á¤«¤ß¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¡Ö·³»ö¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂ¾¹ñ¤Ê¤éÈ¿·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×
¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¼«±ÒÂâÆâÉô¤Î¶ÛÇ÷´¶¤â¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£·èÃÇ¤ÏÁá¤¯¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ìー¥Àー¾È¼Í¤«¤é¤ï¤º¤«8»þ´Ö¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâÆâ¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ç¤ËÀ©ÉþÁÈ¤Î´´Éô¤«¤é¡Ö¼Â³²¤¬¤Ç¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ø¤Î¹³µÄ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ëÍ×ÀÁ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁíÍý´±Å¡¤ÈÂç¿Ã¼þÊÕ¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¹Ô°Ù¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¤é¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤Î·èÃÇ¤ÎÁá¤µ¤Ï¸«»ö¡×
¿¼Ìë2»þ¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÏÃë´Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Íâ7Æü¤Ë¾®ÀôÂç¿Ã¤¬²ñÃÌÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ñËÉÂç¿Ã¤È¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤ÎÁ°¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Þー¥ë¥º¹ñËÉÂç¿Ã¤Ï¡Ö¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÊÑÍ«Î¸¤¹¤ë¤Ù¤»öÂÖ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÉ±ÒÂç¿Ã¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö2013Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·³´ÏÄú¤Î¥ìー¥Àー¾È¼Í»ö°Æ¤Î¤È¤¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤µ¤¨¤â¸øÉ½¤Ë¿ôÆü¤â»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾®ÀôÂç¿Ã¤Î·èÃÇ¤ÎÁá¤µ¤Ï¸«»ö¤À¡×
µÕ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅö½é¤Ï²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤â¡Ö¾ðÊóÀï¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£9ÆüÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó»±²¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ìー¥Àー¾È¼ÍÁ°¤ÎÃæ¹ñ·³¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÌµÀþ¸ò¿®¤È¤¹¤ë²»À¼¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿·â¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤È¤µ¤ì¤ë²»À¼¡ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â³¤±¤Æ±Ñ¸ì²»À¼¤Ç¤â¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ116ÈÖ´Ï¤Ø¡¡Ãæ¹ñ³¤·³101ÈÖ´Ï¤À¡¡²æ¡¹¤Î´ÏÂâ¤Ï·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¡´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤È¤µ¤ì¤ë²»À¼¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ·³101´Ï¤Ø¡¡¤³¤Á¤éÆüËÜ¤Î116´Ï¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬·±ÎýÁ°¤Ë¼«±ÒÂâ¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿¡Ö¾Úµò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¾®ÀôÂç¿Ã¡¢Ãæ¹ñÊóÆ»¤òÈÝÄê
¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈô¹Ô·±Îý¤ò³«»Ï¤¹¤ë»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö·±Îý¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Î°ÞÅÙ¡¦·ÐÅÙ¤ò¼¨¤¹¥Îー¥¿¥à¡Ê¹Ò¶õ¾ðÊó¡Ë¤â¤Ê¤¯¡¢Á¥Çõ¤Ê¤É¤Ë¼¨¤¹¹Ò¹Ô·ÙÊó¤â¡¢»öÁ°¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢´Î¿´¤Î·±Îý¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ò¼¨¤¹¥Îー¥¿¥à¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÅö½é¡¢ÆâÍÆ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¤âÃæ¹ñÂ¦¤«¤é·±Îý³«»Ï¤ÎÏ¢Íí¤¬´ÏÄú¥ëー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢Àµ³Î¤Ê·ÐÅÙ¤ä°ÞÅÙ¤Ê¤É¶õ°è¡¢³¤°è¤ò¼¨¤¹¥Îー¥¿¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾®Àô»á¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î´Å¤¤ÏÆ¤òÆÍ¤¯Ãæ¹ñ¡¢¤Î¤Ã¤«¤ëTV¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ï°ÊÁ°¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤«¤é»öÁ°¤ËÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¤¤Þ¤Ï¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ·½â¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤¬¤ï¤¶¤ÈÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Þ¤òÎ®¤¹ÃãÈÖ¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¶¯ÊÛ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀµÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢É¬Í×½½Ê¬¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¤Æ¤Ç¤âÃæ¹ñÂ¦¤Ï¿Ë¾®ËÀÂç¤Ë¾ðÊóÁàºî¤·¤Æ¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Ä¤³¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¸½¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äËÉ±Ò¾Ê¤Î¼ºÂÖ¤À¡¢¤ÈÌõÃÎ¤ê´é¤ÇÃæ¹ñ¤Î¸ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£
ÅýËë¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Î1¿Í¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÆ®µ¡¤¬ÀïÆ®µ¡¤Ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë·±ÎýÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬ÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Æ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤À¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤Ç¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Î½ÆÀ¼¤¬À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤àÀïÁè¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ï¥µ¥é¥¨¥Ü»ö·ï¤Ç°ìÈ¯¤Î½ÆÀ¼¤¬¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤ò´¬¤¹þ¤àÀ¤³¦ÂçÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦
Å¥¾Â²½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÃæÀïÁè¤Ï¡Öâº¹Â¶¶»ö·ï¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ·³¤ÈÃæ¹ñ·³¤Î¶öÈ¯Åª¤ÊÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
ËÌµþ¹Ù³°¤ÇÆüËÜ·³¤¬±é½¬Ãæ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÂÃÆ¼Í·â¡Ê¡ö¶õË¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾¸å¤ÎÅÀ¸Æ¤ËÆüËÜÊ¼»Î1¿Í¤¬½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ËÀïÆ®¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤µ¤é¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤Ï½¬¶áÊ¿»á¤ÎÈá´ê¤À¡£º£Ç¯11·î¤ËÃæ¹ñ¤Ï¶õÊì3ÀÉÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê´´Éô¤Ï¡Öº£¸å¤Ï²Æì¼þÊÕ¤Ç¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Î·±Îý¤Ï¾ïÂÖ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¹ñ²ñÅúÊÛ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·³»öÅª¤Ê°Ò³Å¥âー¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï½¬»á¤Ï3´üÌÜ¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ìÂæÏÑ³¤¶®¤Ø¤ÎÌî¿´¤Ï±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÈÂçÆ¦Í¢Æþ¤È¤¤¤¦¥Ç¥£ー¥ë¤ÇÌÛ¤é¤»¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦Á°¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò²Ä»ë²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¤Ø¤Î¸Ä¿Í¿òÇÒ¤¬¿Ê¤àÃæ¹ñ¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä·³»ö¤Î¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆüÃæ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä²¿¤âÈ½ÃÇ¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤Ïº£¸å¤âÃæ¹ñ¤Î°Ò°µ¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ï½¬»á¤Î¸×¤ÎÈø¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Î´íµ¡¤ò²Ä»ë²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£º£¸å¤Ï·ÐºÑ¡¢·³»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç°Ò³Å¤ä°Ò°µ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÆ±»Î¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×
Ê¸¡¿Ä¹Åç½Å¼£