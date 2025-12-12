脱・税理士の菅原氏が資金使途の自由度を解説!『審査不要!借りたお金で資産運用!?この制度使わないと後悔します。』
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脱・税理士の菅原氏が『審査不要!借りたお金で資産運用!?この制度使わないと後悔します。』と題した動画を公開した。節税の王道として知られる小規模企業共済に付帯する貸付金制度について、その資金使途がどこまで許されるのかを解説している。
動画冒頭で菅原氏は、小規模企業共済の貸付金について「ギャンブルで使ったかどうかのチェックなんて一切ない」と断言する。銀行融資では資金使途違反が厳しく問われるのに対し、この制度では借りたお金の使い道が厳密に問われないという実態を明かした。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員が退職金や年金を準備するための制度である。菅原氏が特に注目するのは、積み立てた掛金の7割から9割を無審査・無担保で借りられる貸付金制度である。申込書には「事業資金等」と目的を記載する欄があるものの、この曖昧な表現がポイントだと指摘する。そもそも自身が積み立てたお金を担保に借りるため、「そのお金を何使おうがそもそも俺のお金や」というのが菅原氏の見解である。
菅原氏はかつて、この制度を活用した資産運用の可能性についてSNSで言及したところ、同業者から「制度の趣旨と使い方が違う」との批判を受けた経験を明かした。しかし菅原氏は「1.5%の利息を払っても、4%で回ったら得」と述べ、借りた資金の運用可能性を示す。
その具体的な方法として、直接投資に回すのではなく、「小規模企業共済から借りたお金を事業に入れ、元々事業用に使っていた自分のお金を返してもらい、そのお金で資産運用する」という流れを解説した。お金に色はついていないため、このような流れを踏むことで問題なく資産運用に資金を回せると説明する。
最後に菅原氏は、多くの専門家が「できない理由」ばかりを挙げる風潮に疑問を呈し、「もうちょっと柔らかく考えたら、そんなのできるじゃん」と主張する。固定観念に縛られず制度を柔軟に解釈する視点が、事業資金の効率的活用を目指す事業者に示されている。
