¡Ú¤³¤ì¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¡Û10.95¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡õ¥²ー¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖOneXPlayer X1 Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¤³¤ì¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¡Û10.95¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡õ¥²ー¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖOneXPlayer X1 Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤¬¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10.95¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£²òÁüÅÙ2560¡ß1600¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È120Hz¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ540¥Ë¥È¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²èÌÌÁêÅö¤¤ì¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç841g¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä½Å¤¤¤¬¡¢Æ±»á¤Ï¤½¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿´Â¡Éô¤Ë¤ÏIntel Core Ultra 7 258V¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¡£ÆâÂ¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎIntel Arc¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö5414¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö²÷Å¬¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÇGPU¤¬¤³¤ì¤À¤±½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²»¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖOneXPlayer X1 Air¡×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½ã¿è¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¡£¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤òµá¤á¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¥²ー¥à¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
