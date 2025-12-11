

back number

「第76回 NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜）にback numberの出場が決定した。

2004年結成のback number。美しいメロディーと心に残る切ない歌詞で幅広い層から人気を集め、2023年には 5 大ドームツアーも全公演完売、2026年には自身最大となる50万人規模のスタジアムツアーも決定。これまでに30曲がストリーミング1億回再生を突破するなど、日本の音楽シーンを代表するバンド。

2回目の紅白出演で披露するのは『どうしてもどうしても』そして『水平線』。『どうしてもどうしても』は「NHK ウインタースポーツテーマソング」として NHK の冬のスポーツ中継などでオンエアされています。『水平線』はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となった back number の代表曲。紅白だけの特別なパフォーマンス。※なおback numberは2022年（第73回）に続き今回で２回目の出場。

back number コメント

また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しいです。 大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので、大晦日よろしくお願いします。清水依与吏（back number）

番組情報

「第76回ＮＨＫ紅白歌合戦」 放送予定12月31日（水） 午後 7：20〜11：45 ※中断ニュースありNHK 総合 ＢＳP４Ｋ ＢＳ８Ｋ ラジオ第１／NHK ONE らじる★らじる