¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿·ï¤Ç£±£°Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¸ø³«¤·¤¿ÆüËÜÂ¦¤Ø¤Î»öÁ°ÄÌ¹ð¤Î¾Úµò¤È¤¹¤ë²»À¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®Àô»á¤ÏÄÌ¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²»À¼¤Ç¤ÏÈô¹Ô·±Îý¤ÎÄÌ¹ð¤ËÆüËÜÂ¦¤¬±þÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼±¼Ô¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤ò¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£¶Æü¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤ÇÃæ¹ñ³¤·³¤ÏÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤ÏÈ¯³ÐÄ¾¸å¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¡££¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁÜº÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌó£³£°Ê¬¤âÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤·Â³¤±¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï·±Îý¤ò»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö·±Îý¤¹¤ë³¤¶õ°è¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò»öÁ°ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ãæ¹ñ¤Ï£¹Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢»öÁ°ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ·³¤È¼«±ÒÂâ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î²»À¼¤ò¸ø³«¡£·±Îý¤Î¤¢¤Ã¤¿£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Î´ÏÂâ¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊÔÂâ¤Ï·×²è¤Ë´ð¤Å¤´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤â±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤¿¡×¤È±þÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¾®Àô»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¡Ö·±Îý¤Î»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ò¼¨¤¹¹Ò¶õ¾ðÊó¡Ê¥Î¡¼¥¿¥à¡Ë¤ä¹Ò¹Ô·ÙÊó¤Ï»öÁ°¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»öÁ°ÄÌ¹ð¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾ðÊó¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¾®Àô»á¤ÎÀâÌÀ¤ò¡ÖÌ·½â¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÎÀâÌÀ¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸µ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ½êÂ°¤Ç·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÃÌê½Ó¼ù»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿²»À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥Ö¥Ø¥Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò·³»ö±é½¬¤Î»öÁ°ÄÌ¹ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢»öÁ°ÄÌ¹ð¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤à¤·¤í»öÁ°ÄÌ¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥ä¥Ö¥Ø¥Ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÁÜº÷ÍÑ¥ì¡¼¥À¡¼¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Àô»á¤Ï²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÃÌê»á¤Ï¡ÖÁÜº÷¤È¼Í·â¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¼þÇÈ¿ô¤¬°ã¤¦¡£¹ñºÝÅª¤Ê·³»ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾ï¼±¡£Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤Ï¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤òÃæ¹ñ¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃÃÌê»á¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾Ç¤ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Î¥Ý¥¹¥È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´ü¤Ï£²£°£²£¸Ç¯£³·î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áí½ñµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£·Ç¯£±£°·î¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÇÂ³Åê¤«¤É¤¦¤«·è¤Þ¤ë¡£½¬»á¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¼ºµÓ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£½¬»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÍÀ¶¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¼ºµÓ¤·¤¿¤éÊóÉü¤µ¤ì¤ë¡£¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÍèÇ¯£´·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½¬»á¤¬¹ñÉÐÂÔ¶ø¤ÇË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¬»á¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüÃæÌäÂê¤â¼ý¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡±ÛÇ¯¤·¤½¤¦¤À¡£