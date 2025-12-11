¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¥ó¥»¥é¤µ¤ó»àµî¡¡±Ñ¹ñ¤Îºî²È
¡¡¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¥ó¥»¥é¤µ¤ó¡Ê±Ñ¹ñ¤Îºî²È¡Ë±ÑBBCÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È10Æü¤Þ¤Ç¤Ë»àµî¡¢55ºÐ¡£»à°ø¤ä»àµî¤·¤¿¾ì½ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãø½ñ¤Ï40°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç5ÀéËüÉô°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡69Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Þ¥Ç¥ê¡¼¥ó¡¦¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥«¥à¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢24ºÐ¤Î»þ¤Ë¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤ÎÆüµ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Ë