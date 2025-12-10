¤¸¤Ä¤ÏÀ¤³¦°ì¡ÖÀº¿ÀÉÂ¾²¿ô¡×¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¡ÄÀº¿ÀÉÂ±¡¤ò¡ÖÁ´ÇÑ¡×¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²áÏ«¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾ã³²¤¬Áý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÈÇ¡Ö²áÏ«»àÅùËÉ»ßÂÐºöÇò½ñ¡×¤Ç¡¢Àº¿À¾ã³²¤Ë¤è¤ëÏ«ºÒÀÁµá·ï¿ô¤¬3780·ï¤È10Ç¯ÅÙ¤Î1181·ï¤«¤é3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾ã³²¤ÇÏ«ºÒÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³°¿©»º¶È¤È¼«Æ°¼Ö±¿Å¾¤Ç¤Ï¡¢18%Ä¶¤¬²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÉÂ¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¿ô¤Ç¡¢À¤³¦¥À¥ó¥È¥Ä°ì°Ì¡£À¤³¦¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ¾²¿ô¡Ê¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ï¡¢OECDÊ¿¶ÑÌó68¾²¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï21¾²¡£¥¤¥®¥ê¥¹Ìó23¾²¡£´Ú¹ñ¤¬150¾²¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È269¾²¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê269¾²¡ÊOECDÊ¿¶Ñ¤ÎÌó4ÇÜ¡Ë¤ÈÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤ÎÀº¿ÀÉÂ¾²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀº¿ÀÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂçÂÎ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
µ»öÁ°ÊÔ¤Ï¡Ú¡ÖÈ¾Íç¤Î½÷À¤¬Å´³Ê»Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡Ä¡×Àº¿ÀÉÂ±¡¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¡¢ÁÔÀä¤Ê¸÷·Ê¡ÄÆüËÜ¤Î¡ÖÀº¿À°åÎÅ¡×¤¬À¤³¦¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ëÍýÍ³¡Û¤«¤é¡£
Àº¿ÀÉÂ±¡¤ò¡ÖÁ´ÇÑ¡×¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢
Àº¿ÀÉÂ±¡¤ÎÁ´ÇÑ¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼ÂÎã¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Þ¥Ë¥³¥ß¥ª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂçÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£ºÇÂç¤Î2600¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ÖÎ¥Ãæ¿´¤Î¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢É¬¤º¿Í¸¢¿¯³²¤¬¤ª¤³¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¼£ÎÅ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢Á´ÇÑ¤ÎÊý¸þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¿´¤Ë½ý¤ò¤ª¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ï´í¸±¤À¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¸ÁÛ¤äÌÑÁÛ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï³ÖÎ¥¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿´¤ÎÉÂ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¤´µ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Ë¤Ï³ÖÎ¥¤è¤ê¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Î°å³Ø³¦¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤Î¶¯À©¼ýÍÆ¤ò¤ä¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÊÑ¤ï¤ëÃÏ°èÀº¿ÀÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëºßÂð¥±¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¶¯À©Æþ±¡¤òÎã³°ÅªÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÂÐÅù¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤äÏ¢ÂÓ¡£¤³¤ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤Ï²ÈÄí¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÍ½ËÉ½Å»ë¤Î¹Í¤¨¤Ç¼£ÎÅ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢Î®¼£ÎÅË¡¡×¤Î»öÎã
ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¤Î¡ØÆüËÜ¹ñ¡¦ÉÔ°Â¤Î¸¦µæ¡½¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î»º¶È¡×¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ë»Â¤ê¤³¤à¡ª¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤³¤Þ¤«¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ï¤ª¤ó¾ã³²¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¢¥Ú¥Ã¥Ä¡Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÇÅ¸³«Ãæ¤À¤¬¡¢È¬ÀéÂå»Ô¤Î½»Âð³¹¤Î¶õ¤²È7¸®¤ÇÀº¿À¾ã³²¼Ô¡¢ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3¿Í¤«¤é4¿Í¤º¤Äµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¡¢¸¤¤¬1É¤¡¢¿¬Èø¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¡ä¡ã¸¼´Ø¤ÎÏÆ¤Ë¸Ä¼¼¤¬1Éô²°¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¡¢É÷Ï¤¾ì¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¤³¤ì¤Ï¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£³¬ÃÊ¤ò¾º¤Ã¤¿2³¬¤Ë3Éô²°¡¢¤´¤¯¤Õ¤Ä¤¦¤Î´Ö¼è¤ê¤À¤¬¡¢°ã¤¤¤Ï¡¢¸Ä¼¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸°ÉÕ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ÎÅÀ¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ä
¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë4¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¸ÉÆÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï³Æ¸Ä¼¼¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Æ¿²¤ì¤Ð¤è¤¤¡£ÃËÀÅï¤È½÷ÀÅï¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿²È¤¬¡¢½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë7¸®¤¢¤ë¡£¤½¤Î7¸®Á´ÂÎ¤Î27¿Í¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤¬1¿Í¡¢À¸³è»Ù±ç°÷¡¢À¤ÏÃ¿Í¡¢Ìë´Ö¿¦°÷¤ò´Þ¤á7¿Í¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è»Ù±ç°÷¤ÏÆþµï¼Ô¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¡¢À¤ÏÃ¿Í¤ÏÎÁÍý¤äÁÝ½ü¤Ê¤É¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤Î»Ù¤¨¡¢Ìë´Ö¿¦°÷¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆþµï¼Ô¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£Àº¿À¾ã³²¼Ô¡¢ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô¡£Æþµï¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÏÈ¤Ç½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂðÇÛÊØ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¡¢»ÅÊ¬¤±ºî¶È¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤ÎÃËÀ¡¢¤Þ¤¿É×¤ÎDV¤Ç±¦Â¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¯Ã£¾ã³²¤ÎÂ©»Ò¤ÎË½ÎÏ¤ÇÀº¿À¾ã³²¼Ô¡ÊPTSD¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ËÄÌ¤¤ÃÏ°è¿·Ê¹¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É·Úºî¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡äÅù¡¹¡£
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥àÆþµï¤Î²ÈÄÂ3Ëü7000±ß¡¢¿©Èñ2Ëü5000±ß¡¢ÆüÍÑÉÊ3000±ß¡¢¸÷Ç®Èñ1Ëü3000±ß¡¢·×7Ëü8000±ß¡£²ÈÄÂÊä½õ¤¬¹ñ¸Ë¤«¤é1Ëü±ß¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é1Ëü±ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï5Ëü8000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¾ã³²¼ÔÇ¯¶â6Ëü5000±ß¡¢½¢Ï«¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬ÊÌÅÓ¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¸³èÈñ¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¢Ï«»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÉÔ½½Ê¬
¹ñ¤â¸½¾õ¤Î¼£ÎÅË¡¤òÀ§Ç§¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸üÏ«¾Ê¤ÏÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÎÄ¹´üÆþ±¡¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡ÖÀº¿ÀÊÝ·ò°åÎÅÊ¡»ã¤Î²þ³×¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¡Ö¼õÆþ¾ò·ï¤¬À°¤¨¤ÐÂà±¡²ÄÇ½¤Ê¼ÔÌó7Ëü¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢33Ëü¿Í¤¬29Ëü¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤ËÉÂ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬ºï¸ºÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤¢¤ëÆ¯¤¤¹¤®¤Î²ò¾Ã¤ò¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼óÁê¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤ËÌµÍý¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¶¯À©¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¤È¤ê¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤È¡ÖÆ¯¤±¡×¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢º£¡¢¿´¤ÎÉÂ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÉÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2022Ç¯¤Ï¡¢15ºÐ¡Á64ºÐ¤Ç°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¹ñÆâ¤Ç¿äÄêÌó146Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢°ú¤¤³¤â¤êÀ¤Âå¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤Ç20Ç¯´Ö°ú¤¤³¤â¤ê40ºÐ¤ÎÃË¤¬5¿Í¤ò»É½ý¤·¤¿»ö·ï¡¢Ê¡²¬¤Ç30Ç¯°ú¤äÆ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿61ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢Éã¿Æ¡ÊÅö»þ88¡Ë¤ÈÊì¿Æ¡ÊÆ±87¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤¬Åµ·¿Îã¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¡¢¿´¤ÎÉÂ¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¼óÁê¤¬Äó¾§¤¹¤ë¶¯¤¤ÆüËÜ¡¢¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¥é¥¯¤Ê»Å»ö¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¤½±¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÌµÃÎ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ð±Ä¼Ô¤ËÍ¾·×¤ÊÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¼ø¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Å±²ó¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¹³µÄ¤Ï¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼óÁê¤¬¼ø¾Þ¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
