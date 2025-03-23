¡Ö»ä¤¬£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀ­µÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À­¤«¤é¡Ø»ä¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤Ë½»¤à¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPCASA JAPANÂåÉ½¤ÎÄÍ¸¶¤¿¤¨¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡Ë¤À¡£¸½ºß¤Ï¡¢17ºÐ¤Î»þ¤ËÆþÀÒ¤·¤¿É×¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢7¿Í¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢19¿Í¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤ë¡£½éÄ¬¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼ÂÉã¤«¤é¤ÎÀ­µÔÂÔ¤ò½µ´©»ï¤Ç¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤Æ