韓国でADHDの治療薬が「勉強に集中できる薬」として乱用され問題に
2025年11月14日 18時51分
ざっくり言うと
韓国でADHD治療薬が「勉強に集中できる薬」として乱用されているという
19歳以下の未成年への処方は、過去5年間で2倍超に急増しているとのこと
医師が自らADHDではない自分の子に薬を処方するケースもあると薬剤師は語る