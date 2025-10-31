東京都八王子の精神科病院「滝山病院」に入院していた患者3人が死亡したのは、適切な医療がおこなわれなかったためだとして、遺族5人が10月31日、当時の院長や病院を運営していた医療法人社団を相手取り、総額約8840万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。●死亡した患者、床ずれが骨まで達する滝山病院をめぐっては、看護師らによる患者虐待事件が発覚し、入院中の患者が相次いで亡くなるなどの問題が指摘されてきた。