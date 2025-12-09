Ｖコマースがしっかり、海外インフルエンサーに強いＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰと業務提携 Ｖコマースがしっかり、海外インフルエンサーに強いＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰと業務提携

バリューコマース<2491.T>がしっかり。この日、海外インフルエンサー領域に強いネットワークを持つＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰ（東京都品川区）と業務提携基本契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の提携締結により、Ｖコマースが提供する「ｍｏｎｉｃａｍ（モニキャン）」「Ｃａｓｔｂｏｏｋ（キャストブック）」について、中国国内での独占的販売代理権をＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰに付与。また、「ＢＵＺＭＡ（バズマ）」を通じて広告主が中国のインフルエンサーを起用する際には、ＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰが管理するインフルエンサーのみ取り扱いを行うことにする。Ｖコマースが国内で蓄積してきたインフルエンサーマーケティング支援のノウハウと、ＴＯＵＣＨ ＧＲＯＵＰの強みである中国インフルエンサー領域のネットワークを掛け合わせた支援体制を構築することで、訪日中国市場に向けた施策展開を更に強化する。



出所：MINKABU PRESS