「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、アクセルスペースホールディングス<402A.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でアクセルＨＤは続落。同社は小型衛星の設計や製造・打ち上げ・運用サービスなどを手掛ける宇宙ベンチャー。今年８月に東証グロース市場に新規上場した。株価は上場直後こそ上値を追ったが、その後は業績面で赤字が続いていることもあり下値模索の展開に。上場直後につけた上場来高値１１４１円から、足もとは４００円台に沈む。目先売りを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS