＜動意株・９日＞（前引け）＝情報戦略テク、萩原工業、学情

情報戦略テクノロジー<155A.T>＝調整一巡から仕切り直しの買い。１１月２７日に上場来高値１７５０円を形成後は利益確定を優先したポジション調整の売りに押されてきたが、目先波動転換の様相をみせている。ＤＸの総合商社を目標に掲げ顧客ニーズへの対応力の高さで需要を開拓し、このビジネスモデルを評価した実需の買いが７月下旬を境に波状的に流入している。また、自社株買いなどにも積極的で品薄感から株価上昇に拍車がかかった。業績は好調で、２５年１２月期は連結決算移行で単純比較はできないものの、売上高・利益ともに過去最高更新基調に変化はない。大手企業を主要顧客にＤＸ内製支援ビジネスを手掛けるが、優秀なエンジニアを抱え、ＩＴコンサルティングからシステム構築に至るまで一気通貫で提供できる強みを前面に押し出している。株式需給面では買い残の増加が頭打ちとなる一方、信用売り残が漸増傾向にあり、直近信用倍率は１．５倍までタイト化している。他方、日証金の貸借倍率は８日現在で０．４５倍と売り長、１１月下旬から貸株注意喚起の対象となっており、直近は株価が跳ねやすい需給バランスとなっている。



萩原工業<7856.T>＝大幅高で年初来高値にツラ合わせ。合成樹脂繊維の大手で土木・建築業界を中心に需要を獲得し、スリッター（切断装置）やワインダー（巻取装置）などのエンジニアリング製品にも定評がある。足もとの業績は好調で、８日取引終了後に発表した２６年１０月期業績予想は売上高が前期比１０％増の３５０億円、営業利益が同４３％増の２１億円と大幅な伸びを見込む。加えて株主還元も強化、年間配当は前期実績に１０円増配となる７５円を計画し、配当利回りは前日終値換算で４．７％弱に達する。更に、新たに策定した中期経営計画も発表した。数値目標として２８年１０月期に営業利益３０億円（今期予想比４３％増）を掲げている。ＰＢＲも０．７倍台と指標面で割安感が強く、大幅な水準訂正に期待した買いが集中した。



学情<2301.T>＝上昇加速。８日取引終了後、２６年１０月期単独業績予想について売上高を１３３億円（前期比２０．７％増）、営業利益を３２億５０００万円（同３９．３％増）と発表した。２期ぶり最高益更新の見込み。配当予想も７５円（前期６７円）とした。これが好感されている。同時に発表した２５年１０月期決算は売上高が１１０億１９００万円（前の期比２．７％増）だった一方、営業利益は２３億３２００万円（同１２．２％減）となった。構造的な人手不足を背景とした若手人材への需要拡大が追い風に働いた。ただ、戦略的成長投資の強化により利益は押し下げられた。



出所：MINKABU PRESS